Hűvösebb az idő, több a gázszerelő munkája

Igaz, nappal még kellemes meleg van, de az éjszakák bizony már hűvösek. Nem csoda, hogy egyre többen gyújtják be a gázkazánt, de a rendszeres használat előtt érdemes szakemberrel megnézetni a készüléket.

A legtöbb háztartásban valószínűleg az elmúlt napokban kapcsolták be először a gázkazánt a hosszú, nyári leállás óta. Ez egyben azt jelenti, hogy most derül fény az esetleges problémákra is. Egyik olvasónk azt mesélte, hogy nála idén szerencsére nem volt gond, a nyomás volt kicsit alacsony a készülékben, de ahogy korábban a szerelő megmutatta neki, egy kis vizet töltött a rendszerbe, azután már rendesen működött. Szakembert tehát most nem kellett hívnia, de nincs mindenki ilyen szerencsés helyzetben.

Egy gázszerelő szakember is azt mesélte lapunknak, hogy az utóbbi napokban sokan keresték fel őt. Hozzátette azonban, hogy minden évben ez a trend: amint bejön a hűvösebb idő, azonnal megnő a munka mennyisége. Volt, aki egy konkrét probléma miatt hívta, más csak az általános ellenőrzést szeretné elvégeztetni. Mindegy is, mi okból keressük a szerelőt, sokat ne habozzunk, mert időpontot általában így is csak két hét múlva kapunk – jó esetben ­legalábbis. Rossz esetben akár egy hónapot is kell várni a kiszállásra.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy ha bármi rendellenséget tapasztalunk – túl kicsi vagy túl nagy a láng, esetleg szaga van –, akkor azonnal értesítsük a szerelőt. Természetesen nemcsak a gázkazánokat érdemes ellen­őriztetni a szezon kezdete előtt, hanem mindenféle tüzelő-fűtő berendezést, hiszen technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

A kéményeket is ki kell tisztítani, hiszen az ott lerakódott kátrány és a korom miatt leszűkül a belseje, emiatt pedig a füst visszaáramolhat a házba. A társasházakba a kéményseprő rendszeresen jár, viszont a családi házakba nem megy automatikusan, ott egy előre egyeztetett időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. Figyeljünk arra is, hogy az időpontkérés néhány nap átfutási időt igényel, ezért érdemes időben jelezni, ki és mikorra kéri az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.

A katasztrófavédelem évek óta kampányol azért, hogy minél több otthonba kerüljön szén-monoxid-érzékelő, amellyel öt-hét évre biztonságosabbá tehetők a lakások. A szén-monoxid-mérgezés még mindig az egyik leggyakoribb háztartási baleset, a probléma hátterében legtöbbször a helytelenül használt tüzelőberendezés áll, de a baj forrása lehet a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellen­őrzés elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása is. A hatóság időről időre megvizsgálja a piacon kapható érzékelőket, a megbízható berendezések listája a honlapjukon érhető el.

Borítóképünk illusztráció