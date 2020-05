Már kora reggel fúrtak, kopácsoltak az egyik közeli üres lakásban. A lazítással megindult az ingatlanpiac, sokan lakást keresnek, és költöznek. Kilenc körül becsöngetett hozzám egy maszk nélküli srác, vigyorogva közölte hogy ő lesz az új szomszéd június 1-től, és hogy a teraszom alatt beázik a lakása. Behúztam magam mögött az ajtót mert láttam hogy kíváncsian nyújtogatja a nyakát, majd mondtam hogy lehetetlen, jobban teszi ha felhívja az épület tulajdonosát. Felajánlotta jövőbeli szives segítségét ha bármire szükségem lenne, én szerényen megköszöntem, és megemlítettem hogy elég jól felszerelkeztem az elmúlt években, megoldom egyedül. Annyit válaszolt zavarában, hogy majd hoz egy üveg bort ha meghívom a teraszomra. Amikor elviharzott, a szomszédlány röhögve kidugta fejét az ablakon. Hozzá is becsöngetett, bemutatkozott, furcsa kérdéseket tett fel, megjegyezte milyen szépek a képei a falon, majd neki is elsütötte hogy hoz egy üveg bort. Lehet hogy csak megviselte a karantén, és most minden alkalmat megragad hogy valakivel válthasson pár szót. Megtudjuk júniusban.

A pszichológusok szerint több mint egymillió olasznak problémát jelent hogy újra kimozduljon otthonából, hiszen fél feladni a biztonságát, és retteg visszatérni hétköznapi életébe.

A karantén ideje alatt elhanyagoltuk munkahelyi és esetleges anyagi problémáinkat, és ezek most hirtelen ránktörnek. Rosszul alszunk és stresszesek vagyunk a jövőnktől. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 87961, az elmúlt huszonnégy órában 1327 az új fertőzött. 14636-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 1168 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 72157-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 99023-en gyógyultak, közülük ma 2747-en.

Az elhalálozottak száma 30201, közülük ma 243-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 217185.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 2445063. A mai napon elvégzett 63775 teszt megközelítőleg 2,1%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 48,1. tesztből 1 lett pozitív.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertözések száma 0,6%-kal emelkedett. A vendéglátósok továbbra is küzdenek a mihamarabbi nyitásért, és kétségbeesettek a rájuk vonatkozó biztonsági előírások miatt. A járvány lefolyása különböző az ország egyes területein, emiatt régiónként változhat a nyitás első napja, és ez gyűlöletet ébresztett sokakban.

Tavaly Olaszországban július 6-án indult a nyári árleszállítás, de idén csak augusztus 1-én kezdődik, így lehetőséget kapnak a kereskedők hogy behozhassanak valamennyit a tízhetes zárvatartás okozta kiesésből. Az árleszállítás minden évben rengeteg külföldi turistát vonzott, idén még azt sem tudjuk hogy lesznek-e külföldi turisták.