Hol vagytok régi ünnepi fáink, a karácsonyiak?

Közel a karácsony, bizonyos szokásokból kiindulva nem nehéz piaci körképet tenni Dunaújvárosban, de mégis hegyezzük ki a dolgokat apróságokra.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Itt van elsőnek a savanyított káposzta. Ha valamikor szezonja van a töltött káposzta, vagy a székelykáposzta készítésének, az a december. Bár most időjárás szempontjából nem a káposztára, vagy esetleg a disznóvágásra gondolunk, hiszen a légkör tavaszi.

Ezt erősíti meg Gádory Dávid is, aki már gyakorlatilag összenőtt a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiaccal, régóta kínálja a remek savanyúságait. – Megy a dolog, panaszkodni nem szeretnék, de az igaz, hogy az idő nem kedvez nekünk. Alapvetően már kialakult egy vevőkörünk, sokan évről évre nálunk vásárolnak. Viszont van olyan réteg is, aki csak karácsonykor keres meg minket, mert csak karácsonykor főz káposztát.

E heti piaci körképünkön nem térünk ki a szokásos dolgokra, mert hetek óta beállt a krumpli, a hagyma, a zöldségek és a gyümölcsök ára. Azt talán érdemes megemlíteni, hogy a déligyümölcsök jóval drágábbak mint egy évvel ezelőtt.

És ha már a drágulásról beszélünk, a piacon lévő húsüzletek kínálatát nézve is azt kell tapasztalni, hogy az idei húsos karácsony sem lesz olcsó – az árak nem lefelé tendálnak.

Már egy hét sincs szentestéig, ezért gondoltuk, körülnézünk a „karácsonyi piacon” is. Ami meglepő, bár kapható, de mégsem a szaloncukor viszi a prímet, hanem a lengyel import praliné. Így várjuk a Jézuskát.

Érdemes körülnézni a fenyőfa kínálata terén is. Az tény, hogy évek óta gyakorlatilag bebetonozódtak az árak. Ez jó. Az viszont egy magamfajta karácsonyrajongónak nehezen felfogható, hogy mitől romlik a fák minősége évről évre? Korábban az illatukat vesztették el, majd a tartásukat, mire az ember hazaviszi a piacról, elveszíti tűlevelei húsz százalékát. Ennek tulajdonítható, hogy karácsony után kuka a fa, pedig annak vízkeresztig vagyis január hatodikáig szélben-fagyban ki kell tartania.

Nem szeretnék azzal előjönni, hogy bezzeg az én időben, ezért nem is élek ezzel a formulával, de az biztos, hogy tíz évvel ezelőtt jobb minőségűek voltak a fák, mint amiket mostanság tukmálnak ránk.