Hol tároljuk növényeinket, ha teli az ablakpárkány?

Ha már teljesen tele van az ablakpárkány, és minden négyzetcentiméteren virágcserepek sorakoznak, ideje új helyet keresni kedvenc növényeinknek. Beltéren a könyvespolc teteje, az udvaron a régi létra is tökéletes alternatíva.

Számos kutatás rávilágított már, a növényeknek nem csak dekorációs szerepük van, hiszen megannyi jótékony hatással bírnak. Egyes fajok nyugtatóan hatnak az elmére, tisztítják a levegőt, szabályozzák a páratartalmat, és mindezek összességével kellemes, otthonos légkört teremtenek. A jázmin illata például segíti az összpontosítást, míg a gar­dénia az álmatlanság enyhítésében tesz jó szolgálatot. A vitor­la­virág és az aloe vera javítja a beltéri levegő minőségét, megkönnyítve ezzel a légzést és a levegő tisztítását. Ez a néhány egyszerűnek tűnő példa is rámutat arra, miért is jó, ha növényekkel díszítjük környezetünket kül- és beltéren egyaránt.

Egy régi kettes létra is virágtartóvá avanzsálhat

Mindezek ellenére azonban sokszor fejtörést okoz, hogy hová is tegyük a cserepes jószágokat. Legtöbben, főleg a kisebb lakásban élők az ablakpárkányt részesítik előnyben, hiszen így juthatnak legkönnyebben természetes fényhez a zöldellő, időszakosan virágba boruló növények. Mondanunk sem kell, hogy az ablakpárkány kapacitása is véges, ráadásul az sem komfortos, ha minden egyes szellőztetésnél át kell rendeznünk a lakást, lepakolni a virágokat, majd szellőztetés után visszarendezni.

Akkor mégis hová tegyük kedvenc virágainkat?

Ha megtelt az ablakpárkány, vagy szeretnénk egy kis helyet felszabadítani az ablak körül, jó alternatíva a könyvespolcok és a szekrények teteje. Ide akár futónövényeket is tehetünk, gyönyörűen mutatnak majd a szekrény oldalát beborító levelek és virágok. Szintén praktikus és dekoratív virágtartókká válhatnak a fali lebegő polcok, melyek mérettől függően akár öt-hat cserepes növénynek biztosíthatnak megfelelő közeget. Ilyenformán a bútorok közti üres teret is kihasználhatjuk, egy álló virágtartó relatíve kevés helyet foglal, mégis kényelmesen elfér rajta akár fél tucat virág is. Ha kültéri megoldásokban gondolkodunk, kicsit tágabbak a lehetőségeink. Ekkor már virágtartóvá avanzsálhat akár egy rég nem használt kettes létra is. Akár felújítás nélkül, a maga természetes valójában elláthatja új funkcióját. A létra fokai tökéletes helyet biztosítanak a cserepes, kaspós virágainknak egyaránt. Mint arról már jelen rovatunkban is olvashattak, a régi kerékpárok is gyakorta változnak virágtartókká, így lesznek egyszerre otthonunk szép és hasznos kiegészítői. Hasonlóképp egy régi, fából készült pad vagy egy egyszerű raklap is tökéletesen funkcionál virágtartóként.