Hogyan viseljünk maszkot és szemüveget párásodás nélkül?

A szemüveg a maszk fölött kijutó levegőtől gyorsan párásodik, és gyakran le is csúszik. Mégis hogyan lehet maszkot és szemüveget egyszerre viselni úgy, hogy közben még látni is szeretnénk?

A párásodás miatt a kötelező maszkviselés a szemüvegeseknek extra nehézségekkel jár. Pedig az országos tiszti főorvos minden megszólalásában azt hangsúlyozza, hogy a járvány megfékezésének leghatékonyabb eszköze a távolságtartás és a fertőtlenítés mellett a maszkviselés. Ezért erre a szemüvegesek számára borzasztóan bosszantó problémára megpróbáltunk megoldásokat keresni.

A legegyszerűbb, ha eleve olyan maszkot viselünk, amely fazonjának köszönhetően meggátolja a párásodást és megkönnyíti a maszkkal kombinált szemüveghordást. Ilyen remek 3D maszk szabásminta fellelhető a világhálón. Az ügyes kezűek az útmutatások alapján puha, mosható és fertőtleníthető, pamut maszkot varrhatnak maguknak. Sajnos mi nem rendelkezünk ezekkel a készségekkel, így kénytelenek voltunk tovább keresgélni.

Olvastunk olyan tanácsot, hogy a maszk felső részét tegyük a szemüveg alá, sőt a tökéletes szigetelés érdekében, egyesek egyenesen azt javasolják, hogy a meleg, nedves levegő semiképp ne találkozzon a viszonylag hűvös lencsével, hogy a maszk felső részét, ami a szemüveg alatt van ragasszuk le. Nos, ez a probálkozásunk részben sikerrel járt, de csak egy rövid ideig, mert hoszabb távon igen kényelmetlennek bizonyult.

Újabb ötletek után keresgélve botlottunk a szappanos lemosás javaslatába. E szerint mossuk le a szemüveget szappanos vízzel, majd rázzuk le róla a vizet, vagy mégjobb ha van idő, hogy magától megszáradjon. Ebben az esetben az a cél, hogy egy vékony, átlátszó szappanréteget képezzünk a szemüveglencsék felszínén. Többek tapasztalata és a miénk alapján is elmondható, hogy a szappan egész jól – bár nem tökéletesen – megakadályozza a pára lecsapódását. Néhány óráig megoldás lehet.

Kerestük tovább az igazit, már a szemüveg és maszk páramentes kombinálása területén. Így olvastuk az elsőre meglehetősen meghökkentő módszert, hogy borotvahabot fújjunk a szemüveglencsékre. Elég egészen kicsi mennyiség is, hiszen felhabzik, majd a habos pacsmagolás után tisztítsuk meg szemüvegünket egy puha textillel. Állítólag a módszer az autó szélvédőjének bepárásodása ellen kiválóan működik, és ez a kamionosok titkos eszköze a párásodás ellen. Nálunk a szemüveg esetében korlátozottan járt sikerrel.

Az okuláré páramentesítési lehetőségei között elmélyedve természetesen rátaláltunk olyan profi párátlanító ­spraykre is, amelyeket sportolók is használnak. Ezeket viszonylag borsosabb áruk miatt nem vontuk be a tesztünkbe. Mindenesetre, aki hajlandó rászánni, annak érdemes nemcsak az optikák, hanem a motoros és a búvárboltok webshopjaiban is szétnéznie.

A végére elsőre szintén kicsit fura ötletet hagytam. Ez az utolsó ötlet a listánkon. Búvárfórumokat olvasgatva bukkantunk erre a praktikára: kis nyálat szétoszlatva ugyanolyan párataszító filmet képezhetsz a lencsén, mint szappannal. És valóban, medenceparton nem ritka látvány, hogy az úszók serényen alkalmazzák a módszert. Csak egy a bökkenő, hogy a maszk­kal éppen egy cseppfertőzéssel terjedő járvány ellen harcolunk. Ezért ezt a kétségkivül kipróbált technikát kifejezetten otthoni magányban javasoljuk alkalmazni.