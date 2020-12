Hogyan várja a karácsonyt Gurisatti Gréta?

A magyar női pólóválogatott népszerű dunaújvárosi tagja, Gurisatti Gréta elárulta nekünk hogyan telik nála és családjánál az adventi időszak, illetve maga az ünnep. Szerettünk volna erről többet megtudni, mint amennyi az Instagram sztorikból kiderül.

– Élsportolóként nyilván zsúfoltabbak a mindennapjai, mint egy átlagembernek. Ennek ellenére sikerült már mindenkinek beszereznie az ajándékokat?

– A tavalyi és az idei karácsony is sokkal inkább szól majd a vízilabdáról, hiszen tavaly ilyenkor az Európa-bajnokságra készültünk, és éppen 24-én délben szállt le a gépünk egy görögországi világliga selejtező után. Most pedig a januári olimpiai selejtezőre készülünk. Tanulva a tavalyi évből idén már novemberben beszereztem minden karácsonyi ajándékot, így nem kell a felkészülés alatt pluszban ezen is stresszelni.

– A boltban vásárolt, vagy a kézzel készített ajándékra szavaz?

– Szeretem a kézzel készített tárgyakat, bár ez nem igazán szokott beleférni ebben az időszakban, szóval majd akkor lesz inkább jellemző, ha nem lesz már a vízilabda. Egyébként az egész családomra igaz, hogy nagyon kreatív meglepetéseket találunk ki egymásnak. Persze a hülyéskedés sosem maradhat el, tavaly például az ajándékaimat WC-nek álcázva csomagolta be a családom. Idén már kaptam többfajta grincses pólót Mikulásra. Imádom őket és az edzőtábor alatt, amikor felveszem, a többiek mindig jót derülnek rajtam.

– Miből áll össze otthon szentestén az ünnepi menü?

– Az első fogás kétféle leves szokott lenni, gyümölcsleves karácsonyi habgalambbal, illetve halászlé. A főétel tűzdelt őzgerinc lesz krumplipürével és lilakáposztával. A desszert pedig sütőben sült diós alma mézzel, fahéjjal megcsurgatva, vanília fagyival és karamell öntettel tálalva.

–A baráti körrel együtt is ünnepelnek?

– Igen, évek óta megszokott, hogy még karácsony előtt a két legjobb barátnőmmel megajándékozzuk egymást. Mindig a jól bevált forró csokink mellett adjuk át a meglepetéseket, sajnos ez idén másképp alakul majd. Nagyon jó érzés, hogy első éves gimis korunk óta tartjuk ezt a hagyományt. Jó, hogy vannak nekem.

–A kis lógó fülű nyuszi is kap majd egy kis meglepetést?

– Természetesen Toki, a nyuszim sem maradhat ki az ajándékozásból. Általában szárított céklát, répát készítünk neki. Most mikulásra pedig egy aranyos téli sapkát kapott.

– Mi az, aminek legjobban örülne idén karácsonykor?

– Bárminek tudok és szoktam is örülni, már évek óta a legjobb ajándék számomra, ha mind együtt vagyunk otthon, mert ez elég ritka volt a vírushelyzet előtt, a sok verseny miatt. Szóval egy jó családi társas parti, közös étkezések, filmezések, amik igazán feltöltenek és boldoggá tesznek. Imádom a karácsonyi zenéket és magát az egész ünnepet is. Idén talán több időm lesz belefolyni az ünnepi előkészületekbe, többet tudok segíteni otthon. Például hétvégén már egy mézeskalács házikót is készítettem.