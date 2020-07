Hogyan válik az erkély a lakás ékkövévé

Az erkélyeket sajnos sokan csak tárolásra tudják használni, így sokszor nem is gondoljuk, hogy lehetne a lakás vagy ház ékköve is. Lássuk, mitől is válhat az erkély olyan hellyé, ahol szívesen töltjük az időnket.

Egy szép, tisztán tartott kültéri padlóburkolattal érdemes kezdenünk. Ha tehetjük, fessük vagy gyaluljuk le a korlátot, így elérhetjük, hogy az erkély a komplett felújítás érzetét keltse. Sokan ezen ponton visszaállnak a balkonon való ruhaszárításra, amely a napsütés és friss levegő miatt nagyon hatékony, azonban ha nincsen nagy területünk, sokszor elveszi kedvünket attól, hogy kiüljünk. Pedig az erkélyen számtalan olyan dolgot tehetünk, amiért különben máshová mennénk és akár extrán fizetnénk. A balkonon meditálhatunk, tornázhatunk, olvashatunk, de sokan választják egy délután alvás helyszínéül is. Ennek elengedhetetlen feltétele a megfelelő ülőalkalmatosság kiválasztása. Egy jó erkélyfotel pedig aranyat ér! A kültéri székek, fotelek kiválasztásakor három fontos szempontot javaslunk: legyen könnyű, ezáltal könnyen mozgatható és átrendezhető

legyen kényelmes, amelyben egész nap üldögélhetünk

legyen olyan anyagokból, amelyek nem mennek tönkre egy könnyed esőtől A kültérre szánt bútorok legtöbbje az első és utolsó szempontnak megfelelnek, emiatt érdemes a kényelemre koncentrálnunk. A műanyag kerti székek kora lejárt, ma már fantasztikus párnák, bélések, támasztékok gondoskodnak arról, hogy testünket szinte kényeztessék az erkély fotelek. Válasszunk legalább két darabot, hogy társaságban is folytathassuk a pihenést. Hogy legyen min reggeliznünk A kiválasztott erkély fotelek mellé szükségünk lesz egy megfelelő asztalra is. Az erkély asztalok titka a könnyedség, a kompaktság. Egy klasszikus városi balkonra nem érdemes hatalmas étkezőasztalt vásárolni, hiszen a körbeülés és a bútor rendezése sem lesz könnyű feladat. Egy kisméretű erkély asztal viszont akár naponta többször is átrendezhető, hogy passzoljon az erkélyen végzett jógához, majd elhelyezhessük rajta a hűsítő koktélunkat is.