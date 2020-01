Hogyan válasszunk nyelvvizsga felkészítő kurzust?

Nyelvvizsgára egyedül felkészülni igen nehéz feladat, ugyanakkor az online nyelvvizsga felkészítés könnyebben beilleszthető a napi feszes menetrendbe. Mikor válasszuk és melyiket, hogy sikeres vizsgát tegyünk?

Bizonyos élethelyzetekben az online felkészülés az egyetlen lehetőség, hiszen a napi munka vagy iskolai elfoglaltságok mellett nincs idő tantermi jelenlétet igénylő nyelvvizsga előkészítő tanfolyamokra járni.

3 érv az online mellett

Az online kurzusok egyik legnagyobb előnye, hogy saját időben és tempóban végezhetőek, ezáltal a legkényelmesebb, egyénre szabott tanulási formát nyújtják, sem földrajzilag, sem pedig időben nem vagyunk kötve. A felszabaduló idő pedig akár lehetőséget adhat sokkal több gyakorlásra is.

Az online tanulás igen költséghatékony tud lenni, akár ingyenesen is végezhető. Érdemes azonban alaposan megszűrni, hogy milyen anyagokból dolgozunk, mert a kontrollálatlan forrásokhoz egyrészt megoldókulcs sincs, másrészt pedig, ha van is, a minősége nem garantált. Szerencsére van magas minőségű, ingyenes online nyelvvizsga felkészítést nyújtó program is.

Az online feladatok korlátlanul ismételhetőek, ha nem sikerül elsőre elérni a minimális százalékot, akkor újra és újra neki tudunk futni.

Mikor jobb inkább a tantermi csoportos felkészülés?

A nyelvhasználat alapvetően csoportos tevékenység, így értelemszerűen csoportban tanulni, élő interakcióval sokkal hatásosabb és életszerűbb. Ez ugyanígy igaz alapfokú vagy középfokú nyelvvizsga felkészülés esetén is, hiszen minden nyelvvizsgának van szóbeli interakciót igénylő része.

A csoportos tanulási forma lehetőséget ad arra is, hogy olyan kérdéseket halljunk, amire magunktól nem gondoltunk volna és olyan szempontból vizsgáljunk meg kérdéseket, amik máskülönben nem kerültek volna elő. Ezek mind újabb dimenziót és mélységet adnak a tudásunkhoz, ezáltal erősebb alapot képeznek, hogy sikeres vizsgát tegyünk.

A tanár folyamatos jelenléte szintén olyan előny, amit online felkészülésnél nem kapunk meg. Azonnali visszajelzést tud adni kérdésekkel, hibákkal kapcsolatban, emellett felhívhatja a figyelmünket rosszul berögzült mintákra, amiket ezáltal könnyebb javítani.

A nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokon lejátszott próbavizsga helyzet sokkal életszerűbb, ezáltal a feladatok mellett a szituáció dinamikáját is megismerjük, és a megszerzett rutin igen sokat segíthet a sikeres vizsgában.

Ha lehetőségünk van a leendő nyelvvizsgahelyen elvégezni egy általános nyelvvizsga előkészítő kurzust, óriási előnyünk lehet. Pontosan megismerjük a követelményrendszer mellett a helyszínt és a vizsgáztatókat, első kézből szerzünk tapasztalatot a vizsga menetéről és hangulatáról.

Érdemes mérlegelni emellett a tanuló személyiségét is, hiszen van, aki csoportos közegben szárnyal igazán.

Sok tényezőtől függ tehát, hogy mi a jó megoldás, de az sem elvetendő dolog, ha sikerül mindkét formában megtámogatni nyelvvizsgára való felkészülésünket.