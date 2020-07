Hogyan nyaraljunk pénz és szabadság nélkül?

A duol.hu-n feltett játékkérdésre, miszerint idén hol nyaralunk?, a legtöbben azt választották, hogy idén nem kockáztatom meg. De második helyen végzett a belföldi nyaralást preferálók köre helyi felmérésünkben, sőt akadtak, akik a külföldi pihenést választották és a szabadstrand pihenést kínáló opció is kapott voksot.

Dunaújváros

Az önkéntes karantén és home office nem minősült nyaralásnak. Még akkor sem, ha azok közül, akik a kijárási korlátozások ideje alatt is folyamatosan dolgoztak, azt állítanák, hogy nincs szükségük szabadságra és nyaralásra annak, aki három hónapig otthon volt, mert kipihenhette magát.

A pihenést mindenki megérdemli. De több körülmény is szűkítheti a lehetőségeket. Sokaknak elfogyott a szabadsága, mert a vírushelyzetet másképp nem tudta megoldani, és valljuk be, jólesnek a hosszú hétvégék, de nem egyenrangúak a nyaralással. Vannak olyan családok, akik nehéz helyzetbe kerültek, mert erre az időszakra nem kaptak teljes fizetést, vagy esetleg meg is szűnt a munkahelyük.

Ezért is a legtöbben inkább belföldi úti célt választanak maguknak, mert így ítélik biztonságosabbnak. Ha otthon kényszerülünk maradni, akkor is töltsük tartalmasan a nyarat, nyaraljunk otthon. Ebben az időszakban semmi olyannal ne foglalkozzunk, amit hétköznap csinálunk. Vegyünk hátizsákot és némi útravalóval felszerelkezve járjuk be a környéket, együnk a szabadban, kóstoljunk meg különleges ételeket, italokat. Menjünk le a szabadstrandra, használjuk ki a Duna-partot.

Az otthonnyaralás különösen jól sülhet el, ha távolabb élő rokonnal, baráttal cserélünk, és mindenki a másiknál nyaral „otthon”. Minimál költségvetéses ötlet a vadkempingezés is. Mára már mindenki csak hotelben tud gondolkodni, pedig a gyerekeknek óriási élmény lehet a csillagok alatt éjszakázni. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb a törvényi szabály, hogy csak huszonnégy órán keresztül tartózkodhatunk a kiválasztott helyen, hosszabb sátorozásra már engedélyt kell kérni. A vadkempingezés tehát nem jelenthet többnapos letáborozást egyetlen helyen, csak folyamatosan vándorló, mindig új és új célpontokon történő megpihenésre, éjszakázásra van lehetőség a törvény értelmében. De tűzifát szedni, forrásból vizet venni szintén megengedett, és remek kikapcsolódás.