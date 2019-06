Hogyan költheti el a maradékot a SZÉP kártyájáról?

A 2019 előtti szabályok szerint a SZÉP kártyára feltöltött juttatás az utalás évét követő második naptári év május 31. napjáig volt felhasználható, a keret erejéig.

Ez azt jelenti, hogy a 2017. december 30- ig utalt összeg lejárati ideje 2019. május 31. lett volna, míg a 2018-as év végéig teljesített kifizetésé 2020. május 31. napján járna le. A 2019 januárjától érvényes friss jogszabályi változás szerint, ha a feltöltés évét követő második naptári év május 31. napja után is marad összeg a kártyán, az az érintett alszámláról továbbra is elkölthető, azzal a különbséggel, hogy a kártyakibocsátó bank havonta az üzletszabályzatában meghatározott mértékű díjjal terheli. (Tanácsos arra is ügyelnie, hogy a SZÉP-kártya érvényességi ideje öt év, közelgő lejárati idő esetén a csereigényt feltétlenül jelezze munkáltatójánál. Felhasználható egyenlegét kártyaszámának megadásával könnyedén lekérdezheti a pénzintézet internetes felületén.)