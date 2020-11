Hogy újra hercegnő lehessen

Szöllősi Gabriella immáron másodszor segít beteg gyermekeknek. Mégpedig úgy, hogy a haját adományozza nekik. Nem nagy dolog? Hogy a haj úgyis nő, mi ebben a különleges? Azoknak a gyerekeknek, akik betegségben elveszítik a hajukat, nagy lelki és szociális terhet jelent. Egy vendéghajjal visszakaphatják a reményt, megelőzhetik a kirekesztést.

Gabriella három évvel ezelőtt már adományozott. Úgy érezte, már túl hosszúra nőtt meg a haja, kereste a megoldást, hogyan fordíthatná ezt a helyzetet mások javára is. Az interneten keresett olyan lehetőséget, ahol biztosan a rászorulók kapják meg, nem pedig valaki nyerészkedik rajta, ugyanis – bármilyen meglepő – a haj rendkívül drága dolog, az igazi hajból készült parókák piaci ára 1500-3000 euró között van, ami a legtöbb család számára megfizethetetlen.

Így talált rá a bécsi Die Haarspender Egyesületre, amely Ausztria, Németország, Svájc és Magyarország területén ad át parókákat a rászoruló gyermekeknek nemzeti hovatartozástól függetlenül, illetve az ehhez csatlakozó Szabó Imre Hair & Beauty Jótékonysági programjára. Olyan gyermekeknek segítenek, akik valamilyen betegség vagy kemoterápia következtében elveszítették a hajukat. Már maga a betegség, mint például az alopecia vagy a rák egy óriási küzdelem a gyermekek számára, és ehhez még az is társul, hogy elveszítik a hajukat, ami nagy lelki terhelést jelent számukra, ráadásul egészen más szemmel néznek rájuk, kívülállónak, kirekesztettnek érezhetik magukat. Az egyesület az adományozott hajakból és pénzadományok segítségével méretre szabott parókákat készíttet, szeretnének a gyerekek és szüleik számára reményt adni, hogy boldog és teljes életet élhessenek.

A gyerekek jól járnak jól, ám a program keretében a szalonokban nemcsak levágják a felajánlott hajat, de profi frizurát is készítenek, figyelembe veszik a vendég kérését, személyiségét és a legfrissebb trendeket is, hogy ne csak az adományozásra, hanem a végeredményre is büszke lehessen, aki a segítség mellett döntött. Ahogyan Gabriella is, aki első alkalommal mintegy 50 centiméteres tincset adományozott, és most is egy jó negyven centiméteres darabot hagyott ott, mert úgy érezte, jobb, ha inkább sűrűbben megy. Úgy gondolja, hogy a beteg gyerekeknek, akik a kezelés során elveszítik a hajukat, legalább egy kis magabiztosság, egy kis jó érzés jusson azáltal, hogy igazi póthajat kapnak. Hogy jól érezhessék magukat a sok nehézség és szomorú nap ellenére. Mindenkit arra biztat, aki teheti, csatlakozzon ehhez a kampányhoz, hogy minél több kis beteg arcán legyen újra mosoly, a kislányok újra kis hercegnőnek képzelhessék magukat!