Reggel kiteregettem a mosógépben felejtett ruhákat. Télen papírzsebkendőket mostam a farmerzsebekbe, most a gumikesztyűkön a sor.

A szomszédlány megállt az ablakom előtt és panaszkodott a másik szomszéd gyerekeire. A gyerekek egésznap a teraszon játszanak és hangosak, ezért nem tud nyitott ablaknál dolgozni, sikoltozásuk hallatszik a telefonban. Abban igaza van, ha gyerekkorunkban mi zavartuk mások nyugalmát, szüleink rögtön ránk szóltak, lecsitítottak. Megnyugtattam, ha a Grimm testvérek meséire gondolok, nem ő az első aki nem tolerálja a gyerekeket.

Egyik barátnőm úgy döntött, habár nincs online oktatatás a tavaszi szünet alatt, továbbra is tanulni fog reggelente kislányával csak hogy lefoglalja. Sok szülő nem tudja, hogyan kezelje a kialakult helyzetet. Fontos hogy a gyerekek valós információt kapjanak, és korukhoz adott, könnyen érthető legyen számukra. Soha ne hagyjuk egyedül a gyerekeket a televizió előtt ha koronavírusról van szó, hiszen a képek, filmek hatására felerősödhet bennük a félelem. Válasszunk mindennap egy adott pillanatot amikor megosztjuk velük a történteket. Hallgassuk meg véleményüket hogy megérthessük hogyan látják, hogyan élik meg az adott helyzetet, és leginkább mi foglalkoztatja őket, mielőtt információt adunk számukra. Hagyjuk hogy kifejezzék érzelmeiket, esetleges aggodalmukat. Előfordulhat hogy a gyerekek figyelemmel követik a felnőttek egymás közötti beszélgetését akkor is ha elfoglaltnak tünnek. A felnőttek hangszíne, testtartása alapján következtetéseket vonnak le, ezért jobb, ha ilyenkor figyelünk viselkedésünkre hogy megnyugtatólag hassunk. Fontos, hogy minél több időt fordítsunk a gyerekekre, hogy biztonságban érezzék magukat, valamint segítsük alkalmazkodásukat az online iskola miatt kialakuló új, napi rendszerhez. A gyerekek a felnőttektől tanulják el a vészhelyzet és az érzelmek kezelését, fontos hogy a szülők számukra pozitív példát mutassanak.

Az újságban a napi kihágók között, egy Pescara-i férfi videóját láttuk ahogy sportruházatban fut a tengerparton, és egy rendőr fut utána. A rendőr nem tudta elkapni, de valahogy mégis megtalálták, és 4000 euróra büntették.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 98273, az elmúlt huszonnégy órában 3951 az új fertőzött. 28242-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3497 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 66534-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 30455-en gyógyultak, közülük ma 1985-en.

A kórházakban továbbra is javul az ellátás, ha csak kis mértékben is, de napról napra csökken a kórházi ellátásra szorulók beteg száma.

Az elhalálozottak száma 18849, közülük ma 570-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 147577.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 906864.

Az elhunyt orvosok száma 109, az ápolóké 28.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 2,7%-kal emelkedett.

Az fertőzöttek száma még mindig négyezer körüli, amíg ez nem csökken, nem számíthatunk nagy változásra.

A mai napon mint ötlet, felmerült egy esetleges covid adó bevezetése, az évi 80000 eurót meghaladó jövedelemmel rendelkezőket érintené. Mint husvéti ajándék, nem örvend nagy népszerüségnek.

Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, dohányboltok és benzinkutak mellett, a jövő héten megnyithatnak a papírboltok, gyermek ruházati boltok és a ruhatisztítók is, az anyukák nagy örömére.

Ma jelentősen megnövekedett a forgalom a városban, újra megkértek mindenkit hogy a lehető legkevesebbszer hagyja el otthonát. A városból kivezető utakon 24 órás ellenőrző pontokat hoztak létre hogy megállítsák azokat, akik a rendelet ellenére nyaralóikba indulnak. Valószínüleg sokan fognak az éjszakai szökéssel próbálkozni, pedig a pénzbüntetés mellett, vissza is fogják fordítani őket. Felhívták a nyaralóhelyek polgármestereinek figyelmét a nyaralók villany és gáz fogyasztásának, valamint a háztartási hulladék mennyiségének ellenőrzésére, hogy ezzel is szürjék a kihágókat.

Nehéz lesz az ablakban tölteni az ünnepeket, általában esik az eső húsvétkor, de ezen a hétvégén százágra fog sütni a nap.

Kacziba Andi