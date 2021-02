Hetvenöt kilótól szabadult meg

Kállai Kornélia a Re-formáló egyesület alelnöke többször adott már interjút nekünk az általuk üzemeltetett ételdobozokkal kapcsolatban. Most más ügyben kerestem meg. A nagy közösségi oldalon láttam a posztját, miszerint hetvenöt kilót adott le. Kíváncsi voltam a részletekre.

Kértem, hogy mesélje el a fogyása történetét.

– Gyerekkorom óta túlsúllyal éltem, de nem nagyon érdekelt. Persze, szerettem volna szép sovány lány lenni, de elfogadtam, hogy én ilyen vagyok és kész. Egyre jobban jöttek fel a kilók, de nem álltam mérlegre, hogy ne kelljen a súlyommal szembesülnöm.

– Mi billentette ki ebből?

– Amikor hormonális problémáim jelentkeztek, lépnem kellett valamit. Szőrösödtem és teljesen felborult a menstruációs ciklusom. Ekkor 32 éves voltam. Amikor megláttam az értéket, majdnem leszédültem a mérlegről. 150 kilót mutatott. Össze kellett szednem magam, mert a súlyom határozta meg az életemet. Például, mielőtt leültem, megnéztem, hogy mekkora a szék ülőfelülete, és mennyire fog kibuggyanni a fenekem, vagy van-e karfája, hogy ki tudjam nyomni magam a székből, ha kell. Láttam azt, ha még egy kilót hízok, akkor nem fér el a hasam a kormánynál és vagy kormányozok, vagy a pedált érem el. Nem fájt igazából semmim, a gyerekem után simán felmentem a mászókára. De ez a súly sokkolt.

– Hogyan kezdte el a fogyókúrát?

– Elmentem a háziorvoshoz, mert tudtam, hogy egyedül, segítség nélkül képtelen leszek leadni ezt a rengeteg súlyt. Az orvosom endokrinológushoz és dietetikushoz küldött. A Szent Imre Kórházba mentem, ahol a kövéreket kezelik. Én nem feküdtem be, de ugyanazt a támogatást kaptam. Előírt diéta alapján kellett étkeznem, napi ötször, amit a mai napig tartok. 160 gramm szénhidrátot ehettem egy nap és ezerkétszáz kalóriát. Azt is megszabta az orvos, hogy milyen mennyiségben ehetem ezeket az étkezések során. Elhagytam a cukrot és a fehér kenyeret, és teljes kiőrlésűre tértem át. Ilyen liszttel készítettem a főzelékeket is. Meglepetésemre azt vettem észre, hogy így később leszek éhes. Nekem kellett a mennyiség, mert azt szoktam meg. Reggelire megettem általában négy kakaós csigát. A csúcsom öt kakaós és két fahéjas csiga volt. Ami több, mint fél kiló péksüteményt jelent. Reggelire ezért, hogy a mennyiség se csökkenjen nagyon, szendvicset ettem teljes kiőrlésű kenyérből, és mellé sok zöldséget fogyasztottam. Ekkor még nem mozogtam. A dietetikus nem engedte el a kezem, kéthetente meg kellett jelennem nála az étkezési naplómmal. Sokat segített.

– Ezzel a módszerrel mennyit fogyott?

– Így az első évben lement harminchét kiló. Két év alatt összesen ötven kilótól szabadultam meg. Száz kiló környékén óvatosan már elkezdtem mozogni. Nyolcvanhárom kiló környékén stagnáltam sokáig, pontosan hat évig. Majd jött egy válság az életembe, amit nehezen bírtam, ezért újra elkezdtem enni. Másfél évig tartott ez az időszak, sokat stresszeltem, és húsz kilót visszahíztam. Amikor újra három számjegyűt mutatott a mérleg, akkor döntöttem újra, hogy ez nem mehet így tovább. Úgy gondolom, nálam és más kövér embereknél is van egy ok, amiért kövérek. Nekem a stressz állt a háttérben, és olyan pótcselekvések, amelyek a fogyás során sem maradtak el. Én belül mindig kövér ember maradok. Tíz éve még látszott rajtam, most már nem. Nagyon sok önismeretet szereztem közben, megláttam, hogy mikor és miért nyúlok extra szénhidráthoz. Majd ezeket próbáltam ilyen esetekben kikerülni. Az elején megfogadtam, hogy soha nem veszek akkora ruhát, amiből kifogytam. Inkább elajándékoztam. Egy farmert tartottam meg a legelejéről. Persze voltak kilengések, lazulások, de ha éreztem, hogy kezd szűk lenni a ruhám, akkor összekaptam magam, és visszaálltam a helyes étrendre. 2019 december végén kezdtem el újra a fogyókúrát, így fogytam le huszonöt kilót. Kerestem a saját sportomat, végül a zumbánál maradtam. Amikor letettem a cigit, úgy éreztem, az anyagcserémnek kevés a heti két zumba óra. Lelassult az anyagcserém, emiatt még a zumba mellé heti három napon sétáltam. Életemben nem tudtam öt kilométert lefutni, de nagyon vágytam rá. Találtam egy féléves edzéstervet a neten, és mikor vége lett a zumbának a járvány miatt, elkezdtem futni.

– Gondolom érezhető a változás. Hogyan érzi magát a bőrében?

– Most kevesebb vagyok, mint nyolcadikos koromban, akkor nyolcvanöt kiló voltam, most egy tízessel kevesebb. Nagyon élvezem, hogy bemegyek egy ruhaboltba, és találok magamra konfekcióméretet. Azt veszek, amit akarok, és egy farmer nem harmincezer, hanem pár ezerből megvan. A ruhatáram értéke ugyanannyi, mint korábban, de ez most nem öt darabot jelent, hanem ötvenet.