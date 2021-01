Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár Zorán ismert dalának címe épp egy évvel kevesebbel indul, de egy régi kedves barátom épp a címben rögzült éveit kezdi taposni január 11-e után. Éppen ezért nem is lehetne szebben köszönteni Don Francescót, mint e kis szösszenet címével.

„Csak összenézünk s ennyit mondok, hé, 67,

S én megértően rábólintok, hé, 68.

Ha a helyzet nagyon morc

És megtelt már a polc, Bár nem segít, de felsóhajtunk, hé, 68.”

És bár a nóta nem a hatvannyolc évvel ezelőttről szól, hanem a dalban említett évről, de nekünk a 68 önmagában is bűvös szám. Hiszen hatvannyolc évvel ezelőtt épp 1953 volt az az év, és a mai nap, amikor ünnepeltünk megszületett városunkban, akkori nevén Sztálinvárosban. Nem kétséges, szerencsés csillagzat alatt jött e világra, hiszen öszszeadva e számokat a 21-es nyerőszámhoz jutottunk. Ám nézzük meg, hogy mi is történt ezenkívül e jeles esztendőben még. Ebben az évben halt meg Sztálin, bár enyhe túlzás lenne e két eseményt bármilyen módon is párhuzamba állítani, de a tények, azok tények, és városunk nevében még jó ideig kitartott. Aztán, hogy szűkebb hazánkat is megemlítsük, javában tart már ekkor a vasmű két nagyolvasztója, az acélmű két Siemens–Martin-kemencéje és két kokszolóblokk építése. A hidegháborús fenyegetés részeként a Szovjetunió felrobbantja az első hidrogénbombáját Szibériában. És ez az az év is, amikor Londonban megtartják II. Erzsébet brit királynő hivatalos koronázási ünnepségét. Mi, magyarok ez év novemberében sporttörténelmet írtunk, amikor a londoni Wembley Stadionban 6:3-ra legyőztük az otthon 90 éve veretlen Angliát. Persze igazságtalanok lennénk, ha nem említenénk meg azt, hogy ekkor adta ki Hugh Hefner a Playboy első számát, címlapján a még felöltöztetett szőke ciklonnal, Marilyn Monroe-val. És hogy hűek maradjunk e köszöntés alanyának ízléséhez, ekkor dobta piacra a Rolex a Submariner márkájú óráját, amely napjainkban is a minőség szinonimája. Ez az esztendő az is, amikor három kiváló tudós az addigi összes információt összegyűjtve fémlapocskákból megszerkesztik a DNS „kinézetét”.

Hogy milyen nagy generáció volt az 1953-ban születetteké, azt hűen tükrözi a – teljesség igénye nélkül ide karcolt – névsor: Mike Oldfield, Csányi Sándor, Domján László, Richard Clayderman, Tony Blair, Klampár Tibor, Fábry Sándor, Cyndi Lauper, Kim Basinger, Alfred Molina, John Malkovich, Bordán Irén, Dörner György és még sorolhatnánk, mert „az éjjel soha nem érhet véget!” Ám e kis történelmi visszatekintés non plusz ultrájaként, minden eseményt és felsorolást megelőzve Don Francescót köszönthetjük születésének e jeles napján, amihez csak annyit tehetünk hozzá, hogy: Isten éltesse, még sokáig!

