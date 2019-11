Hatalmas szívük van a Lorántffy iskola diákjainak

Nem mindennapi előadás helyszínévé vált a dunaújvárosi Bartók kamaraszínház. Kipling A dzsungel könyve című darabját egészséges és fogyatékkal élő fiatalok együtt mutatták be a zsúfolásig telt nagyteremben.

A PwC (Price­waterhouseCoopers) Magyarország 2018-ban nyolcadik alkalommal indította útjára a Másokról szól névre keresztelt pályázatot. Céljuk, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a társadalmi felelősségvállalás fontosságára és arra, hogy a minket érintő problémákról nem elég beszélni, hanem cselekedni is kell. A pályázat lehetőséget nyújt egy adott témakör projektszintű, gyakorlati megvalósítására is. A Másokról szól kiírására a DSZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma is nyújtott be anyagot, amellyel előbb döntőbe jutottak, majd meg is nyerték a PwC versenyét.

A diákok fogyatékkal élők számára szerveztek közös élményszínházat, és vállalták sérült társaik komplex felkészítését. A lórysok választása Kipling A dzsungel könyve című klasszikusára esett, a színdarabot sok résztvevővel vitték színpadra, és a Lorántffy diákjai mellett a Jószolgálati Otthon Közalapítvány ellátottjai és dolgozói is részt vettek.

A bemutató tegnap délután volt a Bartók színpadán. Az eseményt Libor Éva, az iskola magyar nyelv és irodalom szakos pedagógusa nyitotta, aki felvázolta darab keletkezésének körülményeit, majd átadta a szót Marczona Tamásnak, az intézmény igazgatói feladatokat ellátó szakmai igazgatóhelyettesének, aki elmondta, nem ez az első sikeres együttműködés a két intézmény között, és bár már voltak koprodukcióik eddig is, az igazi közös munka fontosságát csak azok látják, akik részt vesznek benne.

A darab megnyitója előtt Kecskés Rózsa arra mutatott rá, hogy mennyire fontos elfogadni a fogyatékkal élők értékrendjét, világmeglátását és lelki világát.