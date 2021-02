Hasznosítsuk az esővizet, ha tudjuk, mert ingyen van

Öntözni a legolcsóbban az ingyen vízből tudunk. Ezt a legegyszerűbben úgy tudjuk megoldani, ha az esővizet felfogjuk és tároljuk. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor valahova el kell vezetni a csapadékvizet. Ez biztosan sok ingatlantulajdonosnak okozott már problémát. Nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá, elvezetjük, vagy gyűjtjük.

A csapadékvíz nagyon fontos szerepet játszik a föld vízkészletének körforgásában. Ez újítja meg és tölti fel a föld alatti vízkészleteket. Egyre kiszámíthatatla­nabb az időjárás, sokszor több hétig nincs semmilyen csapadék, aztán egyszerre leszakad az ég, és több havi vízmennyiség zúdul a nyakunkba. Ezt a nagy mennyiséget képtelenek elvezetni a csatornarendszerek, és ekkor a természet ereje visz magával mindent, ami elébe kerül.

A természetes esővíz jobb is a növények, fák számára

Öntözésre, locsolásra sok országban már régóta használják az esővizet. A természetes esővíz gyakran még jobb is a növények, fák számára, hiszen a tápanyagokban gazdag csapadék segíti növényeink természetes fejlődését! De használhatjuk a kerti tavunk időnkénti feltöltésére is. Ám nem csak a kertben, házon belül is érdemes az esővizet felhasználnunk. Ebben az esetben két vízvezeték-rendszert építenek ki, a második a szürke vízé, a WC öblítésére teljesen megfelelő.

Nagyon fontos a megfelelő csapadékvíz-elvezetés és tárolás, hiszen számtalan módon hasznosíthatjuk azt, és még környezeti, fenntarthatósági szempontból is előnyös. Erre több lehetőségünk is van. A legegyszerűbb a tetőről az ereszcsatornán keresztül egy tartályba vezetni a vizet. Itt alkalmazni kell valamilyen szűrőt, hogy a falevelek, kisebb ágak ne kerüljenek a tartályba, mert ott elkezdenek bomlani. És gondolnunk kell arra is, hogy valamilyen módon megakadályozzuk a szúnyoglárvák kikelését is.

Költségesebb megoldás a ciszterna telepítése, ezt rendszerint a föld alá, illetve a ház alagsorába telepítik. Innen szivattyú segítségével tudjuk eljuttatni a szükséges helyre a vizet, és így hasznosítani.

Mindkét esetben szükség van túlfolyóra, ha megtelnek a tartályok, a felesleges vízzel kezdeni kell valamit. Itt jön képbe a szikkasztó, vagy ki kell vezetnünk a telkünkről a csapadékvizet a vízelvezető árokba. De ez sem mindegy, hogy hogyan tesszük.

A csapadékvíz-elvezetést nem helyi rendeletekkel szabályozzák, hanem az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendelet (OTÉK). Az OTÉK előírásainak alkalmazása kötelező jellegű. Az OTÉK 47. § (8) bekezdése kötelező jelleggel előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz elvezetésének (esővíz elvezetésének) részletes szabályait az OTÉK 47. §-a foglalja magában. Telekről csapadékvizet (esővizet) a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni.