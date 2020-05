Hasznos tudnivalók a fagyapotról

A faforgács szálakból cementkötéssel összekapcsolt és táblákba préselt lemezek voltak az első verziói a fagyapot szigetelésnek az 1900-as évek legelején. Később ezeket kombinálták, és létrejött a réteges fagyapot megoldás, melyet manapság is előszeretettel használunk és ismerünk. Hangszigetelési és páraelszívási képessége is egyaránt zseniális, éppen ezért lett korunk egyre kedveltebb szigetelési megoldása.

A kiváló hőszigetelő megoldás

A fagyapot környezetvédelmi szempontból is első osztályú, építésbiológiai tulajdonságai miatt is kiváló szigetelőanyag, és az egészség szempontjából is az egyik legjobb választás. Persze az sem utolsó szempont, hogy a pénztárcánk is szeretni fogja, ha a fagyapot mellett tesszük le a voksunkat, hisz energiahatékonysága miatt a téli fűtés vagy a nyári légkondicionáló működtetése is visszafogottabbá válik.

A fagyapot tulajdonságai

Vastagsága a típustól függően 8-60 mm között mozoghat. Ennek megfelelően a körfűrésztől kezdve az elektromos fűrészen át a lemezvágóig mindennel dolgozhatunk rajta. A legkiválóbb fagyapotok közül válogathatunk a Naturica Group oldalán, ahol kiváló szakértelemmel segítik a számunkra legideálisabb választást.

Alkalmas – szintén egészség- és környezetvédelmi szempontokból – a vályogvakolatok közvetlen felhordására. Hőszigetelésben élen jár, miközben nyomószilárdsága is említésre méltó. Univerzális hőszigetelő táblaként tekinthetünk rá, mivel széles kínálatban mozog választéka, ennek megfelelően pedig felhasználása is széles körű. Használhatjuk lépésálló farostlemezpadlóként, belső oldali szigetelésre, de az úsztatott padló hőszigetelésére is alkalmas. Vizsgáljuk meg felhasználását részletesebben is!

A fagyapot alkalmazása

Mivel számos jó tulajdonsággal bír – kiváló hő- és hangszigetelő, vakolható, szerkezeti kialakítása is egyszerű, ellenálló a növényi és állati kártevőkkel szemben -, ezért szinte végeláthatatlan esetben használhatjuk.

Egyszerű szigetelésre

Padlásfödém szigetelésére

Tagolt homlokzatok szigetelésére

Betonozás előtti zsaluzatba a hőhíd elkerülése végett

Padlószerkezetek szigetelésére

Tetőtér szigetelésére

Válaszfalak építésére

Álmennyezetekre

A fagyapot széles felhasználhatóságát figyelve láthatjuk, hogy számos előnye mellett praktikusan alkalmazható szigetelési megoldás. Például, ha a padlásfödémet vizsgáljuk, további előnyöket is láthatunk. Mivel egyben szigetel és lépésálló felületet is ad, nem szükséges kiegészítő burkolat készítése hozzá. Mi másra lenne szükségünk tehát, mint egy minden szempontból első osztályú, minősített fagyapotra hőszigetelés céljából?