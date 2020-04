Hasznos tippek a szép lakáshoz

A trendi és szép otthon kialakításához nem szükséges minden esetben a divatokat követni és nagyobb volumenű beruházásokra sincs feltétlenül szükség. Számos olcsó és praktikus trükkel stílusossá varázsolhatjuk otthonunkat.

A legtöbben stílusos, szép környezetben szeretnek, szeretnének élni, ám sokan abban a hitben vannak, hogy ennek kialakításához mélyen a zsebükbe kellene nyúlniuk, hiszen a dizájnerbútorok és az antik csodák elengedhetetlen részei a megnyerő otthonnak. Ez a tévhit szerencsére nem egészen helytálló, hiszen már számos apró, praktikus és költséghatékony megoldással is elérhetjük a kívánt hatást.

A stílusos otthon átlátható és nem zsúfolt. Ne ragaszkodjunk azokhoz a bútorokhoz, melyekre nincs szükségünk! Törekedjünk arra, hogy csak olyan bútorokat, puffokat, foteleket tartsunk meg, melyeket a mindennapokban is használunk és nem csak a helyet foglalják! Minél jobban átlátható a tér, annál stílusosabb hatást kölcsönöz, ne tartogassuk azokat a dolgokat, amelyekre nincs szükségünk! Ne féljünk a kontraszttól, merjük megtörni az egységet! A különböző textúrájú, ám mintájukban hasonló anyagok éppen annyira feldobják a helyiség hangulatát, mint a különböző korok bútorai. Egy-egy megörökölt, akár több száz éves komód vagy ruhásszekrény otthonunk ékességéül szolgálhat. Az egységes színvilágot is nyugodtan megtörhetjük néhány erőteljesebb színű kiegészítővel. A világítás minden helyiség hangulatánál mérvadó, legyen szó a nappaliról, a hálószobáról vagy éppen a konyháról. A stílusos megvilágításhoz nincs szükség méregdrága lámpákra és csillárokra. Egy praktikus, a szoba hangulatához illő olvasó- vagy állólámpa, illetve egy néhány ezer forintos LED-világítás is igazán egyedi hangulatot varázsolhat bármelyik helyiségbe.

A lakás milyenségéhez illő dekoráció elengedhetetlen kellék. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni, néhány szál virággal máris mesés hangulatot varázsolhatunk az étkezőbe vagy a nappaliba. Emellett a személyesebb hangvételű díszekkel tehetjük igazán egyedivé otthonunkat.

Egyszerre érhetünk el modern és hangulatos összhatást a fali képekkel. Drága festmények helyett keretezzük be a családi fotókat! Néhány darab is szépen mutathat, de akár egy egész falat is szentelhetünk kedvenc képeinknek. Ha letisztult stílusra vágyunk, válasszunk hasonló színű képkereteket, ügyeljünk a szimmetrikus elrendezésre! A bohókásabb hangulatot kedvelők számára az eklektikusság lehet a mérvadó, ez esetben a precíz elrendezés mellőzhető. A lakásdekorálás közepette érdemes szem előtt tartani, hogy a kevesebb néha több.

A túl sok apró dísztárgy könnyen rendezetlen összképet eredményezhet.

A növények szintén elengedhetetlen elemei a stílusos otthonnak. Egy szépen virágzó cserepes növény egyszerre kölcsönöz elegáns és bensőséges hatást. Aki nem érzi magában a kellő elhivatottságot a növényápoláshoz, annak jó választás lehet egy-egy kisebb cserepes művirág. Szerencsére ma már nagyon élethű verziókkal is találkozhatunk, melyekről csak kevesen tudnák megmondani első ránézésre, hogy nem valódiak.

Az illatok már a lakásba történő belépéskor meghatározzák az otthonunk hangulatát, ezért erre is érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Ennek legtermészetesebb módja, ha vázába rendezünk néhány szál üde és friss virágot, melyek illata könnyedén belengi az egész lakást. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor számos légfrissítő készülék közül választhatunk, akadnak olyanok is, amelyek bizonyos időközönként automatikusan friss illatot permeteznek. Illatgyertyák vagy illóolajok segítségével egyszerre teremthetünk finom illatot és meghitt hangulatot.

Az elegancia elengedhetetlen része a megfelelő lakástextil. Textilanyagú függönyökkel viszonylag olcsón varázsolhatunk melegséget otthonunkba. Fontos ügyelni arra, hogy ne árnyékoljuk le túlságosan az otthonunkat, részesítsük előnyben a fényáteresztő anyagokat, hiszen a túl kevés fény könnyedén komor hangulatúvá varázsolhatja környezetünket. Ha már a lakástextileknél járunk, a díszpárnák szerepe is meghatározó. Egy, a függönnyel vagy a bútorokkal harmonizáló színű párna nemcsak kényelmi, de esztétikai funkciókat is elláthat.