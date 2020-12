Háromszor esett meg velem a csoda: a szentélyben utaztam

Élménydús légi utazásaim során három alkalommal esett meg velem az a csoda, hogy a pilótafülkében, vagy ahogy a szakmában mondják, a szentélyben ülhettem a repülés alatt.

Az első pilótafülkés élményem 1989-hez kötődik. Azon a nyáron, a főiskolai vizsgaidőszak befejezését követően az egyik tankörtársammal egy-egy hetet Prágában és Berlinben töltöttem. Budapestről vonattal utaztunk a csehszlovák fővárosba, s onnan pedig 480 forintért repültünk a CSA Tu–134-es gépével a Kelet-Berlin repülőterére, Schönefeldre. Az NDK nagyon izgalmas volt akkor, mert csak pár hónapra voltunk a berlini fal leomlásától. Magyar útlevéllel többször is átmentünk Berlin nyugati felébe, hogy magunkba szívjunk egy kis szabad levegőt.

A hazafelé 1989. augusztus 14-én a Malév HA-LCR jelű TU–154B-2-es gépével jöttünk, amelynek kapitánya Hübler Gábor volt. A kapitány a tankörtársam rokona volt, s megajándékozott azzal a csodával, hogy felszállástól a leszállásig a pilótafülkében tartózkodhattunk. A Comfort osztályra szóló jegyünk 1300 forintba került, ami már akkor sem volt drága. Ez volt életem egyetlen repülése, amikor nem turistaosztályon utaztam. Több mint harminc év távlatából az maradt meg bennem arról az egyórás útról, hogy a személyzet tagjai milyen fantasztikus összhangban és lazán végezték felelősségteljes munkájukat. Maga a gép is megér egy misét, mert tizenegy évvel később 2000. július 4-én ez gép szenvedett balesetet Szalonikiben.

A második pilótafülkés utamra 2004. december 24-én került sor. Azon a télen a feleségemmel Krakkón keresztül utaztunk a Lembergben élő rokonaihoz. Az odaúton egy napot késtünk, mert Ferihegy annyira lefagyott, hogy nem tudtak felszállni a repülőgépek. Két órát ültünk a Malév B-737-600-as típusú gépében, amikor a személyzet bejelentette, hogy törölni kényszerült a légitársaság a járatot. Másnap nem volt krakkói járata a Malévnak, ezért varsói átszállással jutottunk el az egykori lengyel főváros repülőterére. A visszaút egészen különlegesre sikeredett. Szenteste napján a Malév Budapest – Krakkó – Budapest járatát a HA-LNA jelű, 48 üléses CRJ-200-as gép teljesítette.

A Budapest–Krakkó járat telt házas volt, a Krakkó–Budapest vonalon viszont csak két utas, a feleségem és én szálltunk fel a gépre. Igazi VIP-járat jellege volt a repülésnek. Ahogy a fedélzetre léptünk, a pilóták felajánlották, hogy szívesen látnak a pilótafülkében. A parányi kis gép szentélyében a lehajtható, úgynevezett jumpseten kaptam helyet. Érdekes volt a gép műszereit figyelni, mert korábban sokszor repültem a típussal fotelpilótaként a Microsoft FS2004 szimulátorával. A krakkói felszállást követően gyorsan elértük az utazómagasságot, s a Tátra átrepülése után nem sokkal már meg is kezdtük a süllyedést Ferihegy felé. Minden percét élveztem a repülésnek, s nagyon sajnáltam, hogy csak negyvenhárom percig tartott. A leszállást követően szokatlan módon utashíd mellé állt be a kis CRJ, s gépből kilépve gyalog tettük meg az utat a terminálig. A legszebb karácsonyi repülős élményt kaptam a Malévtól.

Harmadik cockpites utamra 2016. december 16-án került sor Buliczka Péter kapitány barátom jóvoltából. Buliczka Péter egykor a Malévnál repült, később a Germaniánál és a holland Transaviánál, jelenleg pedig a lengyel LOT-nál. Müncheni éveim egyik legszebb része volt, amikor a Transavia járatait kezelve, szinte naponta találkoztunk. Péter kapitányként intézett el nekem egy szabadjegyet, amely Alicantéba oda- és vissza vezetett. A gép a PH-XRV jelű B-737-700-as volt.

Öt óra egy kicsi kis fülkében két kiváló emberrel, s közben azt nézem, ahogyan összhangban, együtt dolgoznak, figyelik a műszereket, mozgatják a karokat és a kormányokat, tekerik a kapcsolókat miközben szinte folyamatosan beszélnek az légiforgalmi irányítókkal, azt szavakba önteni is nehéz. Amikor megmozdul a gép, s lassan méltóságteljesen elindul a kivilágított gurulóutakon a hajnali sötétségben is fényárban úszó futópálya felé, majd percekkel később gázt adva az addig cammogó gépnek hirtelen gyorsulás, aztán emelkedés, s a futók be, jobbforduló, fékszárnyak vissza és már a napkeltében gyönyörködik az ember. Alattunk a felhők, s lassan de biztosan 39 ezer láb magasra emelkedünk. Még emelkedés közben bejelentkezünk a milánói távolkörzetnek, majd – már bőven utazómagasságon – Marseillenek és Barcelonának. Mallorca után már megkezdjük a süllyedést, és lassan az egyre ritkuló felhőkből előbukkannak a spanyol városnak, Alicantének a körvonalai, egyre csökkenő magassággal és sebességgel már a siklópályán vagyunk. Pár perc és már a futópálya fényei is látszanak, a fékszárnyak egyre nagyobb szögben állnak, a futók kiengedve, egy kis dobbanás és földet érés. Spanyol földön vagyunk napsütésben és tizennégy fokban. A futópálya elhagyása után pár perc taxizás, és már az állóhelyen pihenünk. Hajtóművek kikapcsolva, a lámpák is kialudtak, majd nyílik az ajtó, és az utasok jókedvűen hagyják el a fedélzetet.

Körbejárjuk a gépet Péterrel, a kapitánnyal, pár szót váltunk a spanyol rampással, majd tankolás, berakodás, s a Münchenbe tartó utasok is már a fedélzeten. Kicsivel később ismét a futópályán vagyunk, és nyugati irányból felszállva teszünk egy kört a napfényes tengerparti város felett, majd Palma de Mallorca és Milánó felett elrepülve Innsbruck környékén megkezdjük a süllyedést. A gép ablakából csodáljuk a bajor-osztrák Alpok csúcsait és Garmischt is szabad szemmel nézegetjük. Még pár perc és már a siklópályán közelítünk a ködtől alig látható müncheni 08R pálya felé. Percekig repülünk a felhőkben, miközben a pilóták a műszereket figyelik, és készülnek a földet érésre. Egyszer csak megjelennek a bevezető fények, s már lent is vagyunk. Megérkezett a Transavia 9624-es járata.