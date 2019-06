Háromnapos gálaműsort adtak a Móricz diákjai

Parádés gálaműsort adott idén is a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola három napon át zsúfolásig megtöltve a Bartók nagytermét.

Kedves gesztusként Horváthné Ottinger Hajnalka, az iskola igazgatója külön köszöntötte Dunaújváros díszpolgárát, a Móricz korábbi igazgatóját, Jankó Árpádot. A szokásoknak megfelelően már a legkisebbek is bemutatták, mit tanultak az első években többek között Németh Irmától, de fellépett a Kiskórus Pásti Tímea, a Fiúkórus Szigethy Adrienn, a Nagykórus Fazekas Andrea vezényletével. A klasszikus népdalok mellett olyan bravúrok is belefértek a műsorba, mint a ­Queen együttes Bohém rapszódiájának remek átirata Balogh Zoltán András tollából. A Móricz kiállított egy jazz kamaraegyüttest is.

Magától értetődő, hogy néptáncos tudásukkal is elbűvölték a közönséget a kicsik és nagyok Turóczi Rita és Suplicz Mihály betanításában.

Idén is vendégül látta a Móricz a németországi Ingol­stadtból a Reuchlin Gymnasium delegációját. A gálaműsorban természetesen nekik is jutott műsoridő, amit vonószenekarukkal (Eva Maria Atzerodt vezényletével) és jazzformációjukkal (Robert Aichner dirigálásával) teljesítettek, hogy a költő szavaival éljünk: nem középiskolás fokon. Az év végi gála a ballagó nyolcadikosoknak volt a legemlékezetesebb most is, ők A játékkészítő című musical részleteivel az iskolától is búcsúztak.