Hárommagvas kenyér nyerte idén a versenyt Előszálláson

Méltó módon ünnepelték Magyarország állami ünnepét a térség településein. Több helyszínről már beszámoltunk, zárásként Dunaföldvár, Daruszentmiklós, Előszállás és Nagykarácsony rendezvényét idézzük fel.

Dunaföldvár

A Szent István-napi halászléfesztivált rendeztek Dunaföldváron. Az esemény nemcsak az elnevezésében hangzatos, hanem a tartalmában is jelentős volt. Az ünnepi megemlékezés az öregtemplomban, a szentmisével kezdődött, majd a mellette lévő parkban Horváth Zsolt polgármester ünnepi beszédével folytatódott, amelyben a következőket is elmondta: – Nyugalmat ad nekünk Szent István öröksége. Az állam, amit létrehozott a mai nap is áll. Ne feledjük el, hogy mekkora kihívás volt az akkori Európában helytállni az állam­alapítással, és integrálódni az akkori keresztény országok közé… Ma is közöttük vagyunk, mert változatlanul ott a helyünk.

Az esemény a IV. Béla cserkészcsapat megemlékező műsorával, és a Szent István szobor megkoszorúzásával telt, ezeken a város fontos szervezetei is megjelentek. Az új kenyeret Szabó Oszkár plébános szentelte meg.

A programsorozatot Szer Noémi, a rendezvényt szervező és lebonyolító Művelődési Központ munkatársa mutatta be. – Az idén pénzdíjas lett a halászléfőző-versenyünk. A huszonöt induló között távolabbról, például Bajáról, Kalocsáról és Kecskemétről érkezett főzőmesterek is voltak

A színpadi eseményeket sikerült változatosra, és ahogy reméltük, sikeresre összeállítani. Nemcsak nézelődni és enni-inni hívtuk a vendégeket, hanem például egy különleges csoport segítségével a megismertettük a parkour pályarendszert, az utcai sportok világát is. Az is nagy örömöt adott nekünk, hogy az egész környékből érkeztek az érdeklődők, és így alakult ki a hatalmas, jókedvűen ünneplő közönségünk.

Viczai János, a halászléfőző-verseny zsűrielnöke így értékelte a megmérettetést. – Nagy örömünkre szép számú induló mutatta be a tudását. A nagy igyekezetben a szokásos hibák, például a túlfűszerezések itt is előfordultak. A bírálatnál igyekeztünk következetesek lenni. A díjakat az ezen a napon legjobban teljesítők kapták. Az első helyezést a solti Dani Gábor, másodikat a bajai Bíró Antal, a harmadikat a helyi Ocsovai Balázs, a különdíjat Kuti Mariska nyerte.

Daruszentmiklós

Ezen a kis településen is nagy szívvel készültek a nemzeti ünnepünkre való megemlékezésre. A Barátságház előtti kis tér megtelt a különleges eseményre érkezőkkel. Az ünnepi köszöntőt Rauf Norbert polgármestertől hallottuk.

Szívesen élünk ezen a helyen, ez a mi hazánk, jövőnket is itt képzeljük el

– Piciny falu vagyunk a Kárpát-medencében, de itt érezzük jól magunkat, mert szeretjük a településünket, és ezért szívesen élünk ezen a helyen. Így vagyunk mi magyarok a hazánkkal is az államalapítás óta. Ez a mi hazánk, és a jövőnket is itt képzeljük el. A mai ünnepségünkre sokan jöttünk össze, mert aktív a közösségünk. Azt szeretnénk, ha ez a fiatalok bevonásával a jövőben is így maradna. Együvé tartozunk, és itt akarunk boldogan élni a jövőben is.

Az esemény a Kaderka nővérek, valamint Hornok Gergely Lángőrzők együttes énekműsorával, valamint az új kenyér megszegésével folytatódott. Ez után nyitották meg a Kertbarát Kör gazdag terménykiállítását, ami a helyi gazdák szorgalmát dicsérte.

Előszállás

Az államalapítás ünnepére a művelődési házba várták a falu lakóit. A programot a helyi általános iskola diákjai tették bensőséges hangulatú eseményé. Farkas Imre polgármester, akár egy barátságos házigazda fogadta ez eseményre érkezőket. Beszédében megidézte Szent István király korszakát, az általa választott nehéz utat, az út végigjárásának nehézségeit.

A történelmi tanulságok után a közönség legifjabb, a tavaly július 1. és az idei augusztus 20. között született tizen­nyolc tagja és az őket kísérő szülők felé fordult a polgármester. Megkezdődött az apróságok polgárrá fogadása. A szeretetteljes ceremóniával, baráti szavaival a babákat, és a boldog, büszke szülőket, nagyszülőket köszöntötte. Kiemelt figyelem övezte közülük a legkisebbet: Kovács Johanna Lénát, aki az idén május 20-án született.

Végül a már 7. alkalommal megrendezett komoly kihívás, a kenyérsütő verseny eredményhirdetésére került sor. Erre kemencében, sütőben, akár kenyérsütő géppel készült házi készítésű kenyérrel lehetett nevezni. Az idén az első Nyúl Mihályné hárommagvas, tönkölylisztes, a második Kerlang Ferencné kolbászos, a harmadik Tábiné Nyúl Gabriella burgonyás fehér különlegessége lett.

Nagykarácsony

A megemlékezés az ünnepi szentmisével kezdődött Kristofory Valter plébános celebrálásával. Máté evangéliumát idézte: „Az okos ember sziklára épít, mert a sziklára épített ház állja a vihart…”, így utalt a Szent István által megalapított államiságunkra és annak a mai napig fennálló erejére.

Az egyházi szertartást követően megszentelte az új kenyeret, amit Müller Miklós polgármesterrel közösen szeltek fel és osztottak ki a hívek között. A program a templomkertben folytatódott. Az eseményre érkezetteket Müller Miklós polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédében a következőket is hallottuk. – Mi az életünket, a társadalmunkat, az országunkat a bibliai tanítás, a Szent István-i példa nyomán, kősziklai alapra kívánjuk építeni. A helyi közösségünk számára az elmúlt néhány évben megtaláltuk azt a sziklaszilárd helyet, amire elkezdtünk építkezni. Nagyon sok feladat megoldása áll még előttünk, de jó felé haladunk. Létrejöttek a civil szervezeteink, és a testvértelepüléseinkkel is gyümölcsöző kapcsolataink alakultak ki. Úgy érzem, hogy ezek a kis szervezetek az alapjai annak, hogy egy nagyobb összetartozást tudjunk létrehozni a mi falunkban. Nem az egyéneknek kell megváltani a világunkat, hanem közösen tudjuk jobbá tenni azt.

Az eseményen külön köszöntötték a település tizenkét legfiatalabb lakóját, és ünnepélyesen polgárrá fogadták őket. Ekkor adták át Nagykarácsony Közösségért díját Bártfai Jánosnénak.