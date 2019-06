Harmincöt fok árnyékban

Beült a felforrósodott autóba, s maga felé irányította a légkondicionáló rácsát. Nem szereti, de van az a kánikula, amikor nincs más választása, különben elájul a melegtől. Hazaért, megvacsorázott, s le kellett pihennie, mert minden ereje elhagyta, pedig még csak hat óra múlt. Arra gondolt, hogy gyűjt egy kis erőt, csak azután megy át a szomszéd háziállatait megetetni, ugyanis nyaralnak a gazdáik. Annyira meleg volt a lakás, hogy kénytelen kelletlen bekapcsolta a klímát.

A média napok óta az időjárás szélsőségeiről, rekordok megdőléséről közvetíti a híreket. Ferenc, a meteogyógyász a rádióban elmagyarázza, hogy stresszesebb szervezetünket jobban megviseli a kánikula, és ha tehetjük, halasszuk el a programjainkat későbbre. Pihenjünk, gyűjtsük az erőt az újabb hőhullámra. Ferenc szerint az is baj, hogy a meteorológiai és éghajlati változásokhoz még nem alkalmazkodtunk a szokásaink, életvitelünk, táplálkozásunk megváltoztatásával.

A stresszesebb szervezetünket jobban megviseli a kánikula. Pihenjünk sokat, gyűjtsünk erőt

Eszter számára a nyár a befőzések időszaka. Szereti csinálni, legyen akármilyen meleg odakint. Nagyanyái örökségét viszi büszkén tovább. Miközben süt-főz a konyhában, a mosógép helyette dolgozik, estére a konyhai csetresekkel elindítja a mosogatógépet. Elektromos teafőző, kávéautomata, vízforraló, mikrohullámú sütő, hajszárító és villanyvasaló nélkül el sem tudja képzelni az életét. Ha nem rohan időre, még a reggeli órákban egyszerű ebédet főz, süt valamit desszertnek, és klímával hűti a rosszul szigetelt, hatalmas nyílászárókkal megépített lakást. Állandóan megy a hűtőszekrény, zúg a fagyasztóláda és az italos hűtő, a nappaliban sugároz a tévé, bekapcsolva fekszik az asztalon a számítógép. Minden ontja a meleget.

János éghajlatkutató. Megosztja tudását a rádió hallgatóival. Afrikai légtömegek érik el kontinensünket, ezért jön létre a számunkra elviselhetetlennek tűnő forróság, adja hírül János és hozzáteszi, hogy időnként vörös port is tolnak maguk előtt a légköri áramlatok. Hazánkban ezernyolcszáznyolcvanegy óta kísérik nyomon az időjárási statisztikák alakulását, megy vissza az időben. Előtte is lehettek rekordok, csak azokról nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok. Az eddig mért legmagasabb hőmérsékleti értéket negyvenkettő Celsius fokban mérték idehaza, most csak harmincöt fok van árnyékban.

Az elmúlt tíz évben idehaza is tapasztalható a melegedés és a szélsőséges időjárás. Mind gyakoribb jelenség, szinte egy időben, az aszály és a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék. János szerint kilencvenöt százalék az esélye annak, hogy az ember az okozója az elmúlt száz év éghajlati változásainak. A megújuló energiák és az atomenergia felhasználásával csökkentjük a káros energiakibocsájtást, ami mégis a leggazdaságosabb, az nem más, mint a fel nem használt energia.

Eszter ért a szóból. Tűzhely kikapcs. Villany lekapcs. Klíma kikapcs.