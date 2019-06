Hamarosan szegecses és fekete lesz a sziget

Sokan már vágják a centit, hiszen már csak két hét választ el minket attól, hogy a Szalki-szigetet, ennek köszönhetően pedig valószínűleg az egész várost benépesítsék a fekete ruhás rock-, metál- és punkzenét kedvelő fesztiválozók.

A Rockmaraton neve mára már összefonódott Dunaújvárossal, hiszen a többnapos zenés rendezvény már ötödik alkalommal választja a Szalki-szigetet és valószínűleg ezen a jó szokásán már nem is fog változtatni a jövőben sem.

A pokoli buli július 8. és 13. között dübörög majd, és minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy a metálzene rajongói maradéktalanul jól érezzék magukat. Több mint száz zenekar és előadó érkezik a világ minden tájáról, egészen pontosan 125 magyar és 35 külföldi banda lép majd fel, és kiemelt figyelmet kapnak a helyi együttesek is. A rock-, metál- és punkzene valamennyi alműfaját felvonultató repertoár mellett a délelőtti programok is folyamatosan frissen (már amennyire lehet) tartják a fesztiválozókat. Az Off-rock tanya napirendi pontjait kár lenne kihagyni, a reggeli ébresztő filmvetítések után olyan témákat feszegetnek majd, minthogy létezik-e rockzenei újságírás Magyarországon, hogyan lehet sikeres egy induló banda, vagy hogy mi rejlik a szövegek filozófiái mögött. Egy szó, mint száz, a Rockmaraton reggeltől reggelig foglalkoztatja a fesztiválozókat, amit ők is és mi is már tűkön ülve várunk.