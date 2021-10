Halloween a Pannonban

Pénteken ismét megszervezte a Pannon Oktatási Központ azt a nyílt napját, amelyet a Halloween témaköré építenek fel. Kétség nem fér hozzá, hogy ennek a rendezvénynek be kell kerülnie a hagyományos programjai közé, márcsak azért is, mert a jelenlegi diákok is ragaszkodnak hozzá.

Pleszné Antal Ágnes, a Pannon egyik igazgatóhelyettese vázolta, tulajdonképpen egy idegen nyelvi vetélkedőből indult ki ez a program, amelyet az általános iskolásoknak hirdettek meg. Aztán a pandémiás helyzet miatt az udvaron tartották meg a nyílt nappá bővült rendezvényt, amelyen a képzési tagozatok játékos módon mutatkoztak be. Már akkor is látszott, hogy a diákok igazán kitesznek magukért a díszítést, a szervezést és a lebonyolítást illetően, rendkívül lelkesek. Szerették volna, ha még nagyobb szerepet kapnának, így idén egy tanítás nélküli, tematikus napként hirdették meg a rendezvényt. A délelőtt főszereplői a pannonos tanulók voltak: ők gondoskodtak arról, hogy hangulatos köntösbe öltöztessék az iskolát. Sokan maguk is jelmezbe bújtak, és bámulatos kreációkat alkottak, a díszítéstől kezdve a süteményekig. Délután 3 órára már minden készen állt arra, hogy fogadják az érdeklődő fiatalokat és szüleiket. Többek között „rémnyelvi labor", látványos kémiai kísérletek, Kiss Tibor tanár úr rendhagyó biológiaóráján még boncolás is szerepelt a kínálatban: a látogatók igazán élménydús programokon keresztül nyerhettek bepillantást az emelt szintű képzési kínálatba és megismerhették a pedagógusokat is. A pannonos diákok este még együtt filmezhettek és pizzázhattak. Az idő nem kifejezetten sürgette őket, hiszen megkezdődött az őszi szünet.