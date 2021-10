Halálos mérgezést is okozhatnak a gombák, ha nem vagyunk óvatosak

Az ősz ­beköszöntével sokan járják az erdőket, és ilyenkor a gombaszedők száma is megnő. A kellemes program a kellő szakértelem hiányában könnyen rosszra fordulhat, ugyanis a gombamérgezés igen súlyos problémákat okozhat.

A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag gombát sokan szeretik, és szedése is remek program. Azonban nagyon oda kell figyelni, nehogy mérgező egyedek is a kosárba kerüljenek, hiszen könnyedén tragédiába fulladhat a könnyed kikapcsolódás.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) adatai szerint hazánkban átlagosan száz-százötven gombamérgezés fordul elő. A mérgezést legkönnyebben úgy lehet elkerülni, hogy egy gombavizsgáló ellenőrzi a leszedett példányokat. A Nébih honlapján megtalálható a szakellenőrök listája. De a legtöbb piacon is elérhető a szolgáltatás, Egerben és Gyöngyösön is van lehetőség a gombák vizsgálatára.

Dredor Dominik gyöngyösi gombavizsgáló lapunk érdeklődésére elmondta, fontos, hogy a leszedett gombákat ellenőriztessék, mivel rengeteg olyan faj létezik, ami összekeverhető mással. A nem szakavatottak számára sok gombafajta könnyen összetéveszthető.

Továbbá a köztudatban élnek olyan mendemondák, melyekre nem szabad hagyatkozni. Ilyen például, hogy ha a csiga megrágta, akkor ehető. Ez azonban nem igaz, hiszen vannak olyan meztelencsigafajok, melyek teljesen immunisak a gyilkos galóca toxinjaira, ami az emberekre halálos veszélyt jelent. A gyilkos galóca annyira veszélyes, ha egy darab is van az összegyűjtött gombák között, akkor az összes alkalmatlanná válik az emberi fogyasztásra és ki kell dobni, ezért nagyon fontos ennek az ismerete, és azért is, mert egy is képes végezni egy négytagú családdal.

Több mindenről is felismerhető, olajzöldes vagy fehér kalapjuk van, általában tizenöt centiméteres magasságig nőnek, a tönk fehéres kígyóbőr mintázatú, melyen minden esetben bocskor és gallér is található. Fontos az is, hogy a kalap alatt a lemezek fehérek, és végig azok is maradnak.

A legtöbb gombafaj azonban nem ilyen veszélyes, de vannak olyanok, melyek igen komoly egészségi problémákat okozhatnak.

– Például a mérges pókhálósgomba mérgezésnek sok esetben több mint kéthetes lappangási ideje is lehet, és veseelégtelenséget okoz.

A legtöbb mérgezés gyomor- és béltünetekkel jár, és akadnak olyanok is, melyek ehetőek, azonban húszperces hőkezelés szükséges, hogy ne okozzanak kellemetlen panaszokat. Ezért is fontos elhozni gombaellenőri vizsgálatra a leszedett példányokat, hogy minden eshetőségre fel tudjuk hívni a figyelmet és a mérgező fajokat kiszűrjük. Internetes azonosításra nincs lehetőség, hiszen egy fotó nem biztos, hogy vissza tudja adni a gomba valódi kinézetét – fogalmazott a szakember.

Mérgező gombák közül sokszor találkozik ellenőri munkája során gyilkos galócával, mérges pókhálós gombával, légyölő galócával vagy éppen párducgalócával. Veszélyes még a kerti őzlábgomba is, hiszen nagyon hasonlít a nagy őzlábgombához, és tapasztalati alapján a Mátrában egyre több van belőlük.

Olyan gombafajok is vannak, melyeken nincs méreganyag, mégis kellemetlenséget okozhatnak, gyakran visznek hozzá büdös galambgombát, mivel nagyon könnyen összetéveszthető más fajokkal.

Ehető példányokból ízletes vagy nyári vargányából, halványsárga rókagombából, nagy őzlábgombából és lila pereszkéből fordul meg több a kezei között.

– A legtöbb mérgezés abból származik, hogy nem vizsgáltatják be a gombákat, és azt hiszik, hogy jól ismerik a fajok közötti különbségeket. Jómagam is azon vagyok, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a leszedett gombák bevizsgálása. Több előadást is tartottam a témában, és a Mátra Erdészeti Technikumban tartok gombaismereti foglalkozást, hogy az itt tanuló erdész, vadász diákok tisztában legyenek a környék gombáival. Akinek nem felel meg a gyöngyösi piacon meghatározott időpont, azok az interneten megtalálják az elérhetőségimet, és egyeztetés után meg tudom vizsgálni a gyűjtött példányokat – fogalmazott. Hozzátette, hogy naponta egy ember két kilót szedhet az állami erdőkben.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock