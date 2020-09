Ha szeretnénk málnát, most tehetünk érte

Ha megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jut, szépen fog teremni kertünkben.

Noha vetni már nem sok mindent érdemes a kertünkbe, viszont jön az ültetések ideje, hiszen erre az ősz a legalkalmasabb. A gyümölcsfák ideje ugyan még nem jött el, ám több olyan növény is van, amely most már a földbe kerülhet, ilyen például a málna, írja a boon.hu.

A málna ültetésére a szeptember és az október a legalkalmasabb, bár kora tavasszal sem késő. Ami miatt az őszi ültetés jobb, mert így már tavaszra megfogant növényünk van, amely nyáron már nagy eséllyel teremni is fog, ami a tavaszi ültetésnél egyáltalán nem olyan biztos. A töveket nagyjából 40–60 centire érdemes egymástól ültetni, a sorok között pedig egy-másfél métert érdemes hagyni.

Ha a növény gyökere sérült, akkor azt vágjuk vissza. Nem kell mély gödröt ásnunk, ugyanis a málnát sekélyen ültetjük, és érdemes némi komposzttal „megturbózni”, de a zöldtrágya is kedvező a növénynek, főleg a benne lévő nitrogén.

Mivel a málna gyökere nem nyúlik túl mélyre, így az olyan gyomnövények, amelyek hajlamosak körülfonni más növények gyökerét és „elnyomni”, veszélyesek lehetnek rá. Ilyen például a tarack.

Kedvelt mód a kerítés mellé ültetni a málnát, hiszen jól érzi ott magát, kellő támot is kap tőle. De rács mellé is ültethetjük vagy kordonhoz is, a lényeg, hogy legyen mibe kapaszkodnia, legyen mihez kötni, mert ellenkező esetben elfekszik a növényünk.

A málna önbeporzó, gyökérsarjakkal szaporodik, tehát az ültetést követő években hoz majd új hajtásokat, pontosan ezért kell távolságot tartani a töveknél az ültetés során. Tápanyagigényes, ezért érdemes komposzttal, trágyával egy évben többször is segíteni a megfelelő táp­anyagfelvételét.

(A borítóképen: Most ültessünk málnát!)