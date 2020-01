„Ha minket választ, csak annyi a dolga, hogy jól érezze magát”

Hetedik alkalommal rendezi meg a Campus étterem a hagyományos év eleji esküvőkiállítását. A rendezvény a szokásos magas színvonalon zajlik majd, a visszatérő szolgáltatók mellett néhány új résztvevővel kiegészülve.

„Csak olyan szolgáltatók vesznek részt a kiállításon, akikért tűzbe tenném a kezem.” – mondja Varga Erzsébet, a Campus étterem üzletvezetője. Ahogy meséli, itt többről van szó, mint egy egyszerű együttműködésről a különböző partnerekkel, hiszen a lojalitás oda-vissza működik. Az esküvőkiállításon a szolgáltatók által kínált magas színvonal mellett arra is figyelnek, hogy a különböző ágazatok képviselői közül csak egy, az étterem vezetősége által a legjobbnak tartott cég vagy vállalkozás vegyen részt. „Nem konkurenciahelyzetet szeretnénk teremteni, hanem bemutatni szakterületenként azokat, akik saját szférájukban szerintünk a legjobbak.”

A visszatérő vendégek mellett idén standol majd Szántóné Konics Angéla kézműves ékszerkészítő és Galambos Péter bármixer is. Az üzletvezetőtől megtudtuk, a jegyespárok igényei folyamatosan változnak, így lépést tartva az esküvői trendekkel most egy szelfigépet üzemeltető céggel is bővül a kínálat.

Arra a kérdésünkre, hogy melyek a legnagyobb érdeklődést vonzó programok egy ilyen kiállításon, elsőként azt válaszolta, hogy az éttermük által készített menü kóstolása a meghatározó. „Úgy tűnik, főleg az örömszülők reszortja az, hogy az esküvőn felszolgált étel kifogástalan legyen. A húsleves és a pörkölt íze, minősége mindig sarkalatos kérdés.” – meséli.

A második szenzáció többnyire a ruhabemutató, az Ámor szalon főleg a menyasszonyokra fókuszál, az Amanda már az örömanyák felé is nyit, a Gentleman szalon pedig kizárólag a férfieleganciával foglalkozik.

Horváth Attila, a Campus étterem tulajdonosa hozzátette, mottójuk az, hogy annak, aki őket választja, már csak annyi a dolga, hogy jól érezze magát. Évek óta sikeresen működő esküvőkiállításuk általában 3-400 fős látogatottságot jegyez, a rendezvényre pedig nemcsak az ifjú párokat, hanem mindenkit várnak, akik az esküvő szerevezésében segítenek a jegyeseknek.

A 2020-as esküvőkiállítás január 18-án, szombaton lesz majd a Campus étteremben. A rendezvény 10 órakor kezdődik egy köszöntővel és rövid interjúkkal, amely során a megjelent szolgáltatók bemutatják tevékenységüket és az idei trendeket. A kiállítás 17 órakor zárul, a nap folyamán pedig kétszer, 11 és 14 órakor esküvőiruha-bemutatót tekinthetnek meg a résztvevők.