Ha koronavírus-fertőzés a halál oka, nem fizetnek a biztosítók?

A közbeszédben és a közösségi médiában is elterjedtek olyan hírek, miszerint a biztosítótársaságok nem fizetik ki a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását. Ezzel ellentétben a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) szerint a biztosítótársaságok jellemzően kifizetik a koronavírus-fertőzésben elhunytak életbiztosítását. Sőt, a járványhelyzet idején az ügyfelek szempontjából kedvezően változtatott a szerződéses feltételeken több biztosító is – olvasható a szervezet honlapján.

Életbiztosítást érvényesíteni mindig nagyon nehéz feladat. Ha felmerül az adminisztráció sikertelenségének valószínűsége, talán sokan meg sem próbálják hozzátartozójuk biztosításának lezárását. Ezért jártunk utána a hírnek a legnagyobb illetékes szakmai szervezetnél.

A Mabisz nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók védelmére

Az állami biztosítási monopólium megszűnése után a ´80-as évek végén számos biztosító alakult hazánkban is, amelyek átvették az államiak szerepét. Ezzel párhuzamosan a biztosítás jogi környezete is gyökeres változáson ment keresztül, ami szükségessé tette, hogy a társaságok érdekeik védelmében szakmai szövetségbe tömörüljenek. Így alakult meg a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). A szakmai szervezet legfontosabb feladatai között sok egyéb mellett a társadalmi kötelezettségvállalása keretében nagy hangsúlyt fektet a fogyasztók védelmére. Egyértelmű panaszkezelési elveket és gyakorlatot követnek, amelyet nyilvánosan deklaráltak, és több lehetőséget biztosítanak az esetleges panaszlevelek eljuttatásához is.

Mint közleményükben írták, a hazai életbiztosítási piac szinte teljes egészét lefedő tizenegy Mabisz-tag társaság kockázati életbiztosításaiban nem tartozik a kizárások közé a koronavírus-fertőzés. (A kockázati életbiztosításoknál a biztosító kizárólag a biztosítási esemény – haláleset – bekövetkeztekor szolgáltat). Van olyan biztosító, amelynek a szerződési feltételei eleve nem tartalmaznak járványhelyzetre vonatkozó kizárásokat. Mások úgy értelmezik, hogy azért nem kizáró ok náluk a koronavírus, mivel nem minősül sem heveny fertőző betegségnek, sem kritikus betegségnek. És van olyan biztosító is, amelyik külön felhívja a figyelmet arra, hogy az utóbbi években értékesített kockázati életbiztosításuk szerződéses feltételei szerint kizárt eseménynek minősülhetne a koronavírus-járvány. ­Ugyanakkor leszögezik: úgy döntöttek, hogy a jelen helyzetben a koronavírussal kapcsolatos biztosítási eseményekre is minden egyéni és csoportos kockázati életbiztosítás esetén szolgáltatnak. Egy másik társaság pedig úgy fogalmaz: a jelen helyzetben a koronavírussal kapcsolatos és a feltételek alapján kizárt biztosítási események terén is igyekeznek a legnagyobb méltányossággal és körültekintéssel eljárni.

Több biztosító ráadásul még kedvezően módosított is az új szerződéseknél az egyes életbiztosítási, valamint baleset- és betegségbiztosítási termékeknél érvényes várakozási, kockázat-kizárási időn. Az egyik 30 napra csökkentette az egyébként 6 hónapos várakozási időt a Covid-19 betegséggel összefüggő, bármely okú halálszolgáltatás esetében. Egy másiknál pozitív teszttel igazolt, Covid-19 megbetegedésből eredő kórházi kezelés esetén két hétre rövidítették le a kockázat-kizárási időt több konstrukciónál is. Sőt, olyan társaság is van, amelynél az életbiztosítások esetén nincs várakozási idő, s a megkötött szerződések akár az első díj befizetésének másnapjától fedezetet kínálnak. Megjelentek új fedezetek is a járvány hatására, például egyes társaságok egy alkalommal vállalják az elvégzett

Covid-19 szűrővizsgálat költségének megtérítését, mások kórházi napi térítést nyújtanak, vagy a keresőképtelenség esetére szóló új táppénz-fedezetet vezettek be.

A Mabisz ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az egészségbiztosításokban már lehetnek lényeges eltérések az egyes társaságok termékei között, előfordulhat, hogy a szerződési feltételek nem terjednek ki a koronavírussal kapcsolatos ellátásokra. Egyes biztosítók portfóliójában megtalálhatók olyan szerződések, amelyek feltételeiben a világjárványokkal összefüggő biztosítási eseményeket kizárták, és olyanok is, amelyek alapján ilyen esetekben is szolgáltatnak. Érdemes emlékeztetni arra is, hogy amennyiben valaki Covid-fertőzés miatt szorul kórházi ellátásra, akkor alapesetben az egészségügyi szabályozások miatt kizárólag állami, erre kijelölt ellátó helyeken kerülhet sor a gyógykezelésre. Természetesen a magánbiztosítások mind előtte, mind utána segítenek, illetve 24 órás orvosi információs vonalakkal is rendelkezésre állnak.

A felreppent hírek tehát sok tekintetben nem igazak. Ezért javasoljuk, hogy mindenképp keressék fel a biztosítótársaságot, és ha kell, forduljanak segítségért a szövetséghez is.