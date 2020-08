Ha akarom, tisztán zöld, ha akarom, elszabadult vadállat

Kicsit még szokni kell a látványt, ha egy autó műszerfalán megjelenik a felirat, hogy csak akkor indítható, ha a töltőkábelt eltávolítottuk. Ilyen az új Peugeot 3008 SUV Hybrid4 használat közben az Autó Máté Kft. jóvoltából.

Szokás szerint a jövő autójában érezhetjük magunkat beszállás után, köszönhetően a 3008 i-Cockpit rendszerének, ami két kijelzőn keresztül is eláraszt információval. Kontrollálható, hogy épp elektromos, sport, hibrid vagy négykerekes (4WD) üzemmódban használjuk a karakteres, emelt hasmagasságú hobbiterepjárót. Merthogy egy plug-in hibridről beszélünk, tehát hozzá kell szoknunk a látványhoz, hogy a műszerfalon nemcsak a benzinszint kijelzőjét, hanem az akkumulátor töltöttségét is figyelnünk kell, és gyakran látjuk majd elektromos „pórázon” lógva ezt az autót, a sakktáblaszerű, krómberakásos hűtőmaszkkal az orrán, full LED-es fényszórókkal. Merthogy teljesen „zölden”, tisztán elektromos üzemmódban is használhatjuk. Ráadásul ezt a környezetünk is látni fogja, hiszen az elektromos üzemmódban való közlekedést a szélvédő felső részén automatikusan bekapcsolódó, kék színű, kívülről is látható LED jelzi, ami megkönnyíti a zöld üzemmód egyértelmű azonosítását olyan helyeken, ahová csak elektromos üzemmódban lehet behajtani. Mivel a 13,2 kWh kapacitású akkumulátor tisztán elektromos üzemmódban mért hatótávolsága a Hybrid4 változatnál a WLTP szabvány szerint 59 km, ezért jár a zöld rendszámmal társított összes előny is. Ezt tapasztalatom szerint közel tudja is, bár az 50 kilométerhez közelebb volt a hatótáv. A nagyfeszültségű akkumulátor a második sor ülései alatt kapott helyet, így nem foglal helyet a csomagtérből.

A legtöbb városi terepjáró általában első kerekes, a nálunk járt példány már ebből a szempontból is különleges, hiszen egy összkerékhajtású példány volt. A Hybrid4 elnevezésű csúcsmodell esetében 300 lóerős teljesítményt kapunk, amit egy 1,6 literes és 200 lóerős turbós benzinmotor, illetve két különálló 110 lóerős villanymotor biztosít. Ezen villamos egységek közül az egyik a nyolcfokozatú e-EAT8 (Electric Efficient Automatic Transmission) automata váltóban, a másik pedig a hátsó tengelynél kapott helyet, így már meg is van a virtuális összkerékhajtás. A gyorsulás szintideje 6,5 másodperc. Ez így leírva nem tűnik túlságosan kiemelkedőnek, de megnézném azt az embert, akinek a mitfárer ülésben nem kerekedik mosolyra a szája, miközben a gyorsulás a gréval-szürke alcantara kárpitos sportülésbe szorítja, köszönhetően a villanymotornál azonnal, bárhol rendelkezésre álló maximális 360 Nm nyomatéknak. Brutális élmény!

Amikor nagykamasz lányom beült mellém, csak annyit mondott, ez már nem is autó. Pedig az, csak vele beszivárgott a jövő a jelenbe. Hogy miért gondolom? Néhány apróság miatt. Például, hogy a visszapillantó tükör kicsit lefelé pozicionálja magát hátramenetbe kapcsolva, hiszen tolatáskor látnunk kell a padkát. Már, ha nem használjuk a tolatókamerát. A váltó előtti rekeszben működik a wireless telefontöltés, vagyis csak hanyagul bedobjuk a telefont, és az már tölt is. Ha épp nincs kábelen, mert a MirrorLink, az Apple CarPlayTM, vagy az Android Auto alkalmazáson keresztül éppen csatlakozik, szervesül az autóval épp. Aztán például a középső konzolon 8„-os kapacitív érintőképernyőn keresztül programozható a töltés, nyomon követhető az energiaáramlás, ami a hibrid rendszer működését mutatja be, hogy mikor hajt a hátsó villanymotor, mikor az első, és mikor kapcsol be a benzinmotor, mikor tölt vissza fékezésnél. Mert érzésre ebből egyiket sem észlelnénk. Mutatja a benzin- és az áramfogyasztás statisztikai adatait, és innen kapcsolható az e-Save funkció is, amellyel tartalékolható szükség esetére elektromos teljesítmény. A brake funkció aktiválásával anélkül lassít, hogy a fékre lépnénk. Úgy működik, mint egy erősebb motorfék, amely közben újratölti az akkumulátort.

Hogy mitől XXII. századi még ez az autó? Hát például attól, hogy a vészfékező és ütközésre figyelmeztető rendszer felismeri az úton a mozgó vagy álló járműveket, gyalogosokat, és beavatkozás nélkül segít elkerülni vagy csökkenteni az ütközés súlyosságát. Kamera figyeli a felfestéseket, és ha az autó elhagyná a sávot, hangjelzéssel figyelmeztet, és szükség esetén finom kormánymozdulatokkal segíti, hogy a sávban maradjon. Mindemellett az autó mozgása alapján figyeli a sofőr aktivitását és különböző vizuális és egyre hangosabb hangjelekkel figyelmezteti a vezetőt a pihenőidő szükségességére. Az ma már szinte nem is számít különlegesnek, hogy automatikusan vált a távolsági és a tompított fényszóró között a forgalom és a fényviszonyok alapján. Felismeri a sebességkorlátozó táblákat, radar segítségével észleli az előttünk haladó autókat, és automatikusan tartja az előre beállított távolságot fékezéssel vagy gyorsítással. Szükség esetén akár állóra tudja fékezni az autót.

Akik kicsit is ismernek, pontosan tudják, a zene kiemelt szerepet játszik az életemben, és ebben is szeretem a minőséget. A tíz hangszórós Premium Focal hifirendszer elképesztő hangzást produkál, ami egy hosszabb úton bizony aranyat érhet. Bevallom, ilyen hangzást autóban én még nem hallottam, és naivan azt gondoltam, a rekesz­izom-rengető basszus élményét legfeljebb koncerteken élhetem át. De nem, ebben az autóban is átélhető. Ha nagyon ragaszkodnánk az otthoni hifihez, tán még az sem lenne lehetetlen, mert az első ülések közti konzolon még egy 220 voltos csatlakozó aljzat is ott figyel. Igaz, USB-portból viszonylag kevés lelhető fel, ám szivargyújtóból kettő is, így a portok száma növelhető.

A néhány együtt eltöltött nap után már van fogalmam róla, miért van az, hogy piaci bevezetése óta a Peugeot 3008 SUV nemzetközi szinten több mint 62 rangos elismerést – köztük a nagy presztízsű európai „Év Autója” díjat is – magáénak tudhat. Ezen felül a 2016-os Euro NCAP törésteszten a legjobb, 5 csillagos értékelést érte el.