Ha a gyerek bulizni indulna...

Készítse fel a tinédzser gyermekét az alapvető biztonsági szabályokra, hogy gondtalan legyen a fiatalok szórakozása.

AGGODALOM

Minden szülő életében elkerülhetetlenül eljön az az év, amikor a gyermeke a szilveszterestét már nem vele, hanem inkább a barátaival töltené. Teljesen normális, ha aggódik, a tiltás azonban nem segíti sem a jó viszonyt, sem a gyermek biztonságát. Összegyűjtöttünk néhány dolgot, amiről érdemes beszélgetni- ük az indulás előtt…

Biztonságban

• Mindenképpen társalogjon gyermekével arról, hogy ő maga mit tehet a saját biztonsága érdekében. Nagyon fontos a kommunikáció: az egyik leglényegesebb feladat tudatosítani a gyerekben, hogy megbízik benne, de vannak olyan szabályok, amelyeket mindenképpen be kell tartania. Tisztázzák mindig, hova, kivel megy és meddig marad, hiszen, ha bajba kerül, csak így tud a segítségére sietni. Tudatosítsa a gyerekben, hogy ha többen mennek együtt, akkor próbáljanak meg együtt is tá- vozni a buliból. Soha ne hagyjanak a társaságból senkit magára, nehogy baj történjen. Fő- leg a téli, hideg időjárás okozhat gondot, ha valaki mondjuk elesik, vagy elalszik egy padon.

• A lánya/fia telefonszáma mellett jó, ha egy-két barátjá- nak az elérhetőségét is ismeri. A saját telefonját is töltse fel, és maradjon egész este elérhető. Mivel a hívogatást a gyerekek cikinek érzik, kérje meg, hogy időről időre küldjön egy rövid üzenetet arról, hogy jól van-e. Illetve jelezze önnek, ha elindult haza, vagy szeretné, ha elé menne, hazavinné.

• Kérdezze meg tőle, mivel mennek és jönnek haza. Ha kocsival közlekednek, a sofőr még barátai biztatására se szálljon be ittasan az autóba; vagy maradjon józan, vagy vegyenek igénybe sofőrszolgá- latot! Minden szórakozóhelynek van szerződött partnere, de interneten is több társasá- got lehet éjjel-nappal elérni. Ígértesse meg vele, hogy soha nem száll be olyan autóba, amelynek a sofőrje ivott, vagy egyéb tudatmódosító szert fogyasztott.

• Beszélgessen gyermeké- vel arról, hogy az alkohol és egyéb szerek hatása alatt sok fiatal hoz rossz döntést. Nyomatékosítsa, hogy merjen nemet mondani, mert egy ismeretlen tabletta, por vagy növé- nyi törmelék súlyos betegsé- geket okozhat, és a fogyasztásuk jogi következményekkel is járhat. Lényeges, hogy vigyázzanak a bontott italokkal, idegentől pohárba kitöltve ne fogadjanak el még alkoholmentes italt sem, pláne idegen szórakozóhelyen!

• Egy buliban nem biztos, hogy mindenre szükségünk van, ami a háztartásban fellelhető. Elegendő egy fényképes okmány, telefon, némi készpénz! Így talán könnyebb vigyáznia az értékeire.

• Magyarázza el neki, hogy legyen körültekintő, ha fényképet készít vagy tölt fel a közösségi oldalára a szórakozás során. A felvétel egyrészt lehet jogsértő, másrészt a buli hevében készített fotók, szelfik nem mindig előnyösek. Alkalmazza a telefon és a szolgáltató által biztosított vé- delmi funkciókat, és ne adja ki a kezéből a készüléket még az ismerősei kedvéért sem.

• Figyelmeztesse, hogy a pirotechnikai eszközöket csak hivatalos elárusító helyeken vásároljon a barátaival, és mindenképpen tartsa be a feltüntetett használati utasítást! A pirotechnikai termék kategó- riájától függően az új év kezdetén szolgáltassa vissza az el nem használt tűzijátékot (1- 2. kat. megtartható, használható, 3.kat. vissza kell szolgáltatni).

1. kategóriába tartozó terméket 14 év feletti személy is használhatja nagykorú felügyelete mellett, s használatuk kis kockázattal jár.

2. kategóriába tartozó termék esetén fokozottan ügyeljen a használati utasításban foglaltak betartására, például, hogy csak nagykorú működtetheti.

A petárda használatát jogszabály tiltja és fokozottan balesetveszélyes! Tűz esetén értesítse a 105-ös, 112-es hívószá- mon a katasztrófavédelmet! A közveszélyokozás, vagy segítségnyújtás elmulasztása komoly bűncselekmény!