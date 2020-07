Gyümölcsök aranyáron

A múlt hét óta nem nagyon változott a helyzet a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacon. Az idénygyümölcsök továbbra is méregdrágák, viszont a szokásosnál hamarabb eljött a lecsó és a kovászos uborka szezonja.

Dunaújváros

Az utóbbiakon nincs mit csodálkozni, hiszen már tavasszal hangoztatták a szakemberek, hogy a természet három héttel előrébb van a várhatónál, hamarabb érnek majd be a zöldségek és a gyümölcsök.

Elsőként igyuk meg azt a bizonyos feketelevest, vagyis nézzük meg, hogyan is állunk a szezonális gyümölcsökkel. A sárgabarack kilójáért általában 1400 forintot kérnek az árusok, a cseresznye is ezer fölött, de legalábbis akörül van, mint ahogyan az őszibarack is.

A málna kilóját ki se írják a „kofák”, egy-egy kis doboznyi 350 forintba kerül. A meggy tartja úgy-ahogy magát: a kilónkénti hatszáz forintos árával, igencsak szerénynek tűnik a mezőnyben.Viszont nézzük a vidámabb dolgokat! Bármilyen hihetetlen, de már itt van a lecsó-, illetve a kovászosuborka-szezon. A kovászolni való uborka 250 és 350 forint között mozog, egy csomag kapor száz forint, megjött a meleg is, tehát nem kell késlekedni, máris mehet az ablakba vagy a konyhaasztalra a legendás dunsztos üveg.

A paradicsomnak és a paprikának már 220 forintért is megvehetjük kilóját, és ami nagyon lényeges, jó minőségben, de általában sem kell 350 forintnál többet áldozni érte. Viszont a zöldbabos ételekkel várjunk még, ezer forint alatt nem nagyon találunk a piacon ebből a zöldségből.

És, ha már szóba került a lecsó: elkészítéséhez kedvcsinálóként közlünk egy, a hagyományostól valamelyest eltérő receptet.

Kezdjük a hozzávalókkal! 30 dkg füstölt, húsos szalonna, hat fej vöröshagyma, a nagyobbik méretből, 3 kg paprika, ebből fél kiló kápia, mindehhez dukál egy kilogramm paradicsom, közepesen lédús. Egy szál nagyon csípős füstölt kolbász, három gerezd fokhagyma, só, bors, pirospaprika, majoránna, bazsalikom, oregánó.

Hogyan készítsünk ezekből a hozzávalókból egy remek ételt? Először a kockára vágott szalonnát megpirítjuk, ennek zsírján megdinszteljük a hagymát, és jöhet is az apróbb kockákra vágott paradicsom. Az egészből sűrű mártást főzünk, ekkora már felkészült a paprika. A karikákra vágott kolbászt megsütjük, majd így főzzük bele a lecsóba, ezután eljön a fokhagyma és a fűszerek ideje. Amikor már minden együtt van a lábasban, az egészet sűrűre főzzük, arra vigyázva, hogy a paprikát ne főzzük szét, ropogós maradjon.