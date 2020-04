Gyorsan terjed és tízszer halálosabb a 2009-es Influenza vírusnál

Háromnegyed tízkor ébredtem, és meglepett a szokatlan csend. Átvillant az agyamon hogy a szomszéd család megszökhetett tegnap éjjel, minden tiltás ellenére. Kettős érzés alakult ki bennem, szinte megkönnyebbültem hogy nem hallom az elkövetkező hónapban a sikongató gyerekeket, de bosszantott hogy a rendelet megszegésével nincsenek tekintettel másokra. Tizenegy felé kinyíltak a szomszéd ablakok, mégis itthon maradtak. Szerintem az anyuka nem keltette fel a gyerekeket a megszokott időben, mert ő is nyugalomra vágyik.

Olaszországban nincs húsvéti locsolkodás, de a családi és baráti összejövetelek szinte elhalaszthatatlanok az olaszok számára.

A tegnapi nap folyamán (húsvétvasárnap) a rendőrök megközelítőleg 14000 büntetést állítottak ki. Egy nagyobb Palermó-i baráti társaság, hogy kerülje a fetünést, egy többemeletes ház tetején grillezett. Az egyik résztvevő Facebook videója buktatta le őket.

Lodi-ban egy fertőzött fiú, bár napok óta tudta hogy tesztje pozitív lett, otthonában húsvéti bulit rendezett öt, huszonéves barátjával.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 103616, az elmúlt huszonnégy órában 3153 az új fertőzött. 28023-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3260 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 103616-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 35435-en gyógyultak, közülük ma 1224-en.

Az elhalálozottak száma 20465, közűlük ma 566-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 159516.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 1046910.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 2%-kal emelkedett, ez ismét reménykeltő érték, de Lombardia régióban változatlanul magas az elhalálozások száma: 280, megközelítöleg 50%-a az országos elhalálozásnak.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a WHO Genf-i értekezletén azt nyilatkozta hogy a különböző országok tapasztalatai alapján egyre többet tudni a COVID19-ről, gyorsan terjed és tízszer halálosabb a 2009-es Influenza vírusánál. David Nabarro, a WHO szóvivöje szerint a szájmaszk használata életünk része lesz, hiszen a koronavírus nem fog elmúlni, nem tudhatjuk hogy mennyi idő alatt készül el a védőoltás, és egyelőre arra sincs biztos válasz hogy a fertőzöttek szervezetében a gyógyulásuk után kialakul-e az aktív immunitás.

Az elmúlt napokban Ursula Von der Leyen (EU) felhívta a figyelmünket hogy a járvány még hónapokig elhúzódhat, ezért egyelőre “senki se fizessen be nyaralásra”.

Mi május 3-ig országos karanténban vagyunk, Macron most jelentette be hogy a franciák tovább, május 11-ig hosszabbítanak.

Húsvétunk elég laposra sikerült, a nyaralás lehetőségében továbbra is bizakodunk.

Kacziba Andi