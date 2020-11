Gyógynövényekkel a pikkelysömör ellen

A pikkelysömör egy autoimmun bőrbetegség, amely csak hazánkban 200 ezer embert érint. Sajnos ma még nem gyógyítható, ám a tünetmentes állapot elérhető, méghozzá akár gyógynövényekkel is.

Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember a pikkelysömörrel élőknek is ajánl gyógynövényeket. Állítja, hogy van egy gyógynövény, amely a legtöbb bőrbetegségnél hasznos gyógyír lehet. Ezúttal nem a körömvirágról lesz szó, hanem az ekcémára és pikkelysömörre is hatékony vadárvácskáról. Ugye, ön is úgy hiszi, hogy még sosem látott ilyet? Pedig ott virít a legtöbb kiskertben, parkban, erdő-mező szélén a ránézésre ibolyára és miniárvácskára is hasonlító Viola tricolor.

Első számú ismertetőjele, hogy az ibolyától eltérően virágai fehér-sárga-lila színűek, a kiskerttulajdonosok pedig tudják, hogy vetés nélkül is bárhol képes kinőni, és ha nem ritkítjuk, az egész kertet birtokba veszi. Ez a törékeny kis virág rengeteg hatóanyagot, köztük flavonoidokat, triterpénvázas szaponint, antociánglikozidát, szalicilsav-metilésztereket, nyálkát, cseranyagot, karotinoidát, ásványi sókat tartalmaz. Ezt a hatóanyag-összetételt pedig kiválóan alkalmazhatjuk a pikkelysömör tüneteinek enyhítésére is.

De mi is az a pikkelysömör? Psoriasis, pszoriázis néven ismert, latin elnevezése a psora görög szóból ered, amely pikkelyt jelent. Világszerte elterjedt, krónikus autoimmun betegség, amelyet a bőr szarutermelő sejtjeinek túlzott aktivitása okoz. Kialakulásának oka ma még nem teljesen ismert, és az orvostudomány jelenlegi állása szerint egyelőre nem gyógyítható, csak kezelhető.

Szabó Gyuri bácsi pikkelysömörre két hatásos teakeveréket ajánl, és a belső tisztítókúra fontosságára hívja fel a figyelmet.

– A legtöbb bőrbetegség belső eredetű, ezért megelőzésképpen tavasszal és ősszel érdemes csalános-dióleveles tisztítókúrát tartanunk négy-hat héten át. Az egyik nap csalánlevél, másik nap diólevél forrázatából igyunk egy csészével. Nem is tudjuk, hogy ezzel milyen jót teszünk, hiszen a csalán a vérereket, a diólevél a nyirokereket takarítja ki – hangsúlyozza a bükki füvesember. Pikkelysömörre Gyuri bácsi belsőleg a vadárvácska forrázatának fogyasztását javasolja, napi egy csészével, étkezés előtt fogyasztva. Azonban a jobb hatás érdekében ő diófalevelet, lándzsásútifű-levelet, kamillavirágzatot, kígyószisz, mezei zsurló és orvosi veronika hajtását is rakott saját teakeverékéhez, így egy komplett gyulladásgátló, fertőtlenítő, nyugtató és bőrösszehúzó hatású teát állított össze, amely a sebgyógyulást szintén segíti.

Terhesség, szoptatás alatt, valamint gyermekeknek 12 éves kor alatt nem ajánlott.

Külsőleg a fertőtlenítő, gyulladásgátló, összehúzó hatású kígyósziszes teakeverék lehet nagy szolgálatunkra, amelyet csak lemosásra használjunk. Nyugtatja a bőrt, megszünteti a viszketést és a hámlást. Ha ez nem volna elég, akkor a száraz részeket orbáncfű olajos kivonatával kenegethetjük.