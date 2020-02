Gyógyfűpatikából támogassuk szervezetünket folyamatosan Immunerősítés a vírusok ellen

Sokan tartanak a kínai koronavírustól, ám minden szakértői nyilatkozatban az is elhangzik, hogy nincs ok aggodalomra, ha erős az ellenálló képességünk. Mit tehetünk ennek érdekében?

A gyógyfűpatika természetgyógyászától, Füves Ibitől kérdeztük meg, hogy mit lehet tenni az immunrendszer erősítése érdekében.

Tanácsai előtt elmondta, hogy az immunerősítés divatosan csengő kifejezés, pont úgy mint a méregtelenítés, de véleménye szerint inkább együnk sok vitamint, és adjunk támogatást folyamatosan a szervezetnek, ne kampányszerűen.

A zsálya például remek fertőtlenítő, de mivel erős hatású, óvatosan alkalmazzuk. Nagyon finom és antibakteriális hatása is van az apróbojtorjánnak, ezért a forrázatát íze és terápiás hatása miatt is érdemes fogyasztani.

Minden szokásos meghűlésre, megfázásra alkalmazott tea is jó hatással lehet, bodza vagy hárs, amit akár üdítőként is fogyaszthatunk a forrázás után egyszerűen szűrjük le, majd már kihűlve, langyosan ihatjuk.

Mindent ízesíthetünk az amúgy önmagában is gyógyhatású mézzel.

Étkezésünket tekintve jótékony hatást gyakorol ránk a vírusölő, fertőtlenítő hatású fahéj, fokhagyma, vagy a legnagyobb segítség légúti betegségek esetén a vöröshagyma. Ez utóbbi nyers formájában is remek a benne lévő illóolajokkal, de a hagymatea is kiváló hatású és ízletes, ha a cukorból karamellt készítünk majd az oldatba főzzük a hagyma leveleit.

Természetesen általánosságban is, de most a híreket követve még inkább igaz, hogy aludjunk sokat, fo­gyasszunk a kellemes ellazuláshoz citromfűteát mézzel, vagy levendulateát, de vigyázat, a levendula csak kis mennyiségben nyugtató, túlzottan fogyasztva élénkítő hatású.