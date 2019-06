Gyermeknap a perkátai iskolában

Gazdag programokkal készültek a gyerekek számára a Szülői Szervezet tagjai.

Csapatverseny, ugrálóvár, kalandpark és még sok érdekesség várt a tanulókra az iskola környékén.

A Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskolában is megünnepelték a gyermeknapot 2019. május 31-én. Az esemény főszervezője az iskola Szülői Szervezete volt, s több szórakozási lehetőséggel is készültek a gyerekek számára. Mind az alsó, mind a felső tagozat egy több állomásos versenyen vehetett részt – az állomásokon izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokkal várták őket a segítők. Az alsósok számára minigolf, KRESZ totó, tekedobás és kirakó volt többek között a feladat, míg a felső tagozatosok krikettben, mocsárjárásban, szkanderben stb… mérhették össze tudásukat. A verseny során első helyezést ért el az alsósoknál a 4.b, második lett a 3.b és a harmadiknak járó díjat a 3.a vihette haza. A felsőben az első a 6.b lett, a második helyezett a 8.b, míg harmadik az 5.a.

– Szívünket-lelkünket beletettük abba, hogy a gyerekek jól érezzék, magukat, hogy róluk szóljon ez nap – nyilatkozott László Norbertné, az iskolai Szülői Szervezet vezetője. – A változatos feladatok között, úgy gondolom mindenki talált a maga számára tetszőt. A gyerekeknek ez egy nagy csapatmunka volt, nagyon minimális pontkülönbségekkel győztek az osztályok, ebből is látszik, hogy nyerni akartak, szívesen vettek részt a programon.

Az általános iskola háta mögött ugráló várral, csillámtetoválás készítéssel, kreatív kuckóval, kalandparkkal és óriás jengaval várták az alsóbb évfolyamos diákokat, a felsősöknek pedig szintén lehetőség volt a kalandpark és az óriás jenga kipróbálására.

Az osztályokat lovaskocsisok vitték egy kört az iskola közelében, az épületben és a Falukemencénél pedig palacsintával, lángossal és szörppel várták a gyerekeket a Szülői Szervezet, valamint a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai.

A vidám program délben ért véget, mely után mindenki jó hangulatban és kellemesen elfáradva térhetett haza.

Az iskolai Szülői Szervezet szeretne köszönetet mondani azon tagjai számára, akik aktívan részt vettek a program megvalósításában, illetve azon szülők számára is, akik ugyan nem szervezeti tagok, de a gyerekek kedvéért szívesen segítettek az eseményben! Szintén köszönetet érdemelnek a Perkátai Nyugdíjasok Baráti Körének tagjai, akik immár hagyományként az idei évben is, igazi nagymamákként megsütötték a palacsintát a gyerekek számára, illetve köszönjük a Godány Zoltán által sütött finom, friss lángost!

Köszönjük a két pedagógus Szellák Sándor és Szabó Emese segítségét, illetve Vagyóczki Krisztiánnak és Vaskó Csabának, hogy lovaskocsin vitték a gyerekeket!

Héber Dórának, Pusztai Dorinának és Vagyóczki Fanninak köszönjük a csillámtetoválásnál a segítséget, illetve Fórizs Csillának a kastélykerti állomás felügyeletét!

Köszönjük Barzsó István és Luca szkander bemutatóját és az ehhez kapcsolódó szép élményeket!

Továbbá köszönjük mindazoknak, akik támogatással és/vagy segítséggel hozzá járultak a nap sikeréhez!