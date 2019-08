Gusztusos jégágyon garnéla, polip, cápa, makréla, kagyló

Megjöttek a tengeri halak. Azt is mondhatnánk, hiánypótlásról van szó, hiszen Dunaújvárosban eddig nem lehetet tengeri herkentyűket vásárolni.

A Piac téri hal-, vad- és füstöltáru bolt ezt most magára vállalta.

Elsőre kockázatos vállalkozásnak tűnik a dolog, hiszen az Európai Unióban Magyarországon a legkisebb az egy főre jutó halfogyasztás, mindössze hat kiló, amíg az első helyen álló portugálok ötvenöt kilónál is többet fogyasztanak. A tengervíziek esetében még rosszabb a helyzet, ami annak is tulajdonítható, hogy hazánknak nincsen tengere. Viszont az is igaz, hogy honfitársaink nagyon szívesen utaznak tengerpartra (Horvátország, Olaszország), és ezeken a helyeken nagyon szívesen fogyasztanak a tenger gyümölcseiből. Vagyis biztos, hogy itthon is van kereslet a tengeri halak iránt. Az a kérdés azonban mindenképpen felvetendő, hogy mekkora a fizetőképes kereslet ezekre a halfajokra, és mindenféle tengerben élő állatokra, mivel az áruk nem mondható olcsónak. Az árukínálat remeknek tűnik, hiszen – egyebek között – polip, makréla, garnélarák, macskacápa, ajakos hal, arany durbincs, vörös tonhalfilé, borotvakagyló és tengeri süllő is kapható.

Szalka Józsefet, a Piac téri halüzlet vezetőjét kérdeztük arról, miért vágott bele az elsőre kockázatosnak tűnő üzletbe:

– Tudom, hogy kockázatos, mert nem olcsó dolog a tengeri hal. Negyvenfélét tudok beszerezni, de közülük többet csak megrendelésre hozatok, az ára miatt, mert nekem is előleget kell leraknom. Viszont azt örömmel mondhatom, hogy három napja áruljuk ezeket a termékeket, és több fajta hal is gyorsan elfogyott, sokkal nagyobb az igény a tengeri halak iránt, mint amire számítottam. Most azon gondolkodom, hogy nem a magyarországi nagykereskedésekben szerzem majd be az árut, hanem Olaszországból, ott jó kapcsolatokkal rendelkezünk, mivel mi is szállítottunk halat hozzájuk. Ezzel némileg csökkenteni tudnánk az árainkat.