Gráfok, függvények, medián számítás, olimpia a matematikaérettségin

A mindenkori érettségizők jelentős része a vizsgasorozat során a matematikától tart leginkább. Nem volt ez másként kedden sem, ám a nagy mumus ezúttal nem bizonyult olyan kemény ellenfélnek, mint arra előzetesen sokan számítottak.

Dunaújváros

A járványhelyzet miatt elrendelt szakaszos beléptetés miatt volt olyan vizsgázó diák kedden reggel a Pannon Oktatási Központban, aki már hét óra negyven perckor átesett a regisztrációs kötelezőkön, így bőven volt ideje, hogy lélekben is felkészüljön a matematika feladatsorra.

– Le a kalappal a diákok előtt. Egyrészt alig páran léptek vissza az érettségitől, másrészt minden, erre a különleges helyzetre hozott szabályt fegyelmezetten betartanak. Intézményünkben kedden 163-an tesznek vizsgát, ebből közel hetven diák az, aki nappali tagozatos. Szurkolunk mindannyiuknak, hogy aktuális terveiknek megfelelően sikerüljön az érettségi. Sokan szeretnének továbbtanulni, számukra kiemelten fontos a mai nap – mondta el lapunknak 9 óra előtt néhány perccel a Pannon Oktatási Központ intézményvezetője.

A matematika középszintű írásbeli vizsgán összesen 180 perc állt a diákok rendelkezésére. Az első feladatlap megoldására 45 percet kaptak, itt gráfok, függvények, kördiagramok, valamint módusz-, illetve medián számítás is várt az érettségizőkre. A második részben, 135 perces időkeretben valószínűség- és százalékszámítás, egyenletek és függvények is szerepeltek. Az érettségizők ezúttal is több szöveges feladatot kaptak. A számos témakört érintő feladatok között volt olyan, ami az olimpiai játékokkal foglalkozott, de volt egy sétálóutcák lekövezésével kapcsolatos feladat is.

Az első részben voltak a könnyebb feladatok

A matekérettségiről Hajnal Ferenc, a Pannon Oktatási Központ szaktanára szolgált gyorsértékeléssel lapunknak:

– Mindig az számít könnyűnek, amit tud az ember, így egy érettségi feladatsor tekintetében is nehéz általánosítani, ám összességében úgy látom, hogy egy jól megoldható, nem bonyolult érettségi várt kedden a vizsgázókra. Több diákkal is beszéltem, többségük úgy vélekedett, az első részben található feladatokkal jól elboldogultak még azok is, akiknek nem éppen szívügyük a matematika. A második, hosszabb szakaszban már bőven voltak komplexebb, átfogóbb feladatok, itt már komolyan oda kellett figyelni mindenre. Azonban itt is akadt olyan részfeladat, amely talán minden érettségiző számára egyértelmű volt. Mindez természetesen csak egy előzetes értékelés, hiszen a konkrét tapasztalatokkal majd a javítás során szembesülhetünk. Hogy az utóbbi évekhez képest az idei matamaikaérettségi könnyebb vagy éppen nehezebb volt-e, nehéz megmondani. A konkrét összehasonlítást sem kedvelem, hiszen minden feladatsor más és más. Erre a középszintű vizsgára fel lehetett készülni, így bízom abban, hogy a diákok jelentős többsége eredményesen oldotta meg a feladatokat – mondta el Hajnal Ferenc.