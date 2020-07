Görcsös fejfájással nem lehet egyszerű az élet

Manapság a migrén és a velejáró gyötrelmek nagyon sok embert érintenek.

Minden ötödik nőt és minden tizenötödik férfit kínoz tipikusan a fej egyik oldalán jelentkező közepesen erős vagy nagyon erős fejfájás. Gyakran társul mellé hányinger, hányás, kifejezetten hang- és fényérzékenység. Aurás migrénről beszélhetünk akkor, amikor a rohamok előreláthatóak. Leggyakoribb fajtája az aura nélküli migrén, amikor minden előjel nélkül alakul ki a fájdalom, valamint csendes migrénnek nevezik azt, amikor a fejfájás nem jelentkezik, csak bizonyos, migrénnel járó tüneteket produkál az egyén. – Írja a boon.hu.

Megnehezíti az életet

Nagy Patrik István családjában generációk óta fennáll a probléma.

– Nagymamám, anyukám és húgom is szenved a kínzó fejfájástól. Laikusként úgy gondolom, hogy női ágon lehet hajlam az öröklődésre, így talán velem bezárul a kör. Úgy tudom, hogy egyelőre a migrénre még nincs jól bevált orvosság, az elszenvedők is folyamatosan kísérletezgetnek. Mi is teszteltük az összes konyhai praktikát, valamint jól ismerem már a vényköteles és vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók listáját. Természetesen ezeket megelőzte megannyi orvosi vizsgálat, amely során pontos diagnózist nem tudtak felállítani az orvosok. Amint minimálisan is érzékelem a fájdalmat, fájdalomcsillapítót szoktam bevenni, csöndes, sötét szobában megpróbálom alvással megszüntetni az olykor elviselhetetlen érzést. Húgom aktív sportoló, előfordult már, hogy edzéseket, meccseket kellett azért kihagynia, mert úrrá lett rajta a fájdalom. Nála sok esetben jelentkezik a hányinger és a hányás is. A kiváltó ok esetenként eltérő lehet, valaki a változó vérnyomásnak, fronthatásnak tulajdonítja, más a stresszt, kevés folyadékbevitelt okolja. Az orvostudományban is aktív kutatási téma a migrénes fejfájás. Klinikai tesztekkel, új gyógymódok kísérletezésével szeretnék feltérképezni a betegséget. Őszintén remélem és bízom abban, hogy egyszer sikerrel járnak – mondta.

