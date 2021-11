Gondoskodjunk szárnyas barátainkról télvíz idején!

„Kipp-kopp, ki kopog?” – kezdődnek az ismert humoros történetek. Az én sztorim kevésbé humoros, sokkal inkább egy fontos témára hívta fel a figyelmemet.

Szokatlan neszeket hallottam az ablakok irányából, majd egy furcsa jelenségre lettem figyelmes. Egy aprócska széncinege csőrével kicsipkézte a szúnyoghálókat, szorgosan dolgozott, mint egy varrógép, és a lakás több pontján is „támadást” indított a háló ellen. Hatékonyan tette a dolgát, két lyuk akkorára sikerült, hogy könnyedén beférne rajta a madárka. Az első ijedtség után megoldást próbáltam keresni a problémára, méghozzá olyat, amivel segíthetek az apró ezermesteren. Nagy valószínűséggel a hideg beköszöntével szállást próbált keresni, így jobban utánaolvastam, hogy városi körülmények között miként lehet segíteni a madaraknak.

Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. A Magyarországon maradó és telelni hozzánk érkező madárfajok képviselői emberi segítség nélkül képesek átvészelni a telet. Azért nem vonulnak el, illetve azért vándorolnak hozzánk, mert itt ősszel és télen is megfelelő táplálékhoz jutnak. Ha az időjárási szélsőségek, például a hólepel vagy a természetes táplálékbázisok kiürülése miatt ez a helyzet megváltozik, a madarak területet váltanak, gond nélkül továbbrepülnek. Ám, ha szeretnénk gyönyörködni a madarakban, nyugodtan etessük azokat, ám arra ügyeljünk, hogy ezzel ne okozzunk kárt nekik.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hasznos tanácsokkal látja el a lelkes madárkedvelőket. Az etetési időszak az első tartós fagyok beköszöntétől ezek megszűnéséig, december elejétől március második feléig tart; eleségként bőven elegendő fekete napraforgót kitenni, emellett adható gyümölcs, bogyók, és akár némi állati zsiradék (háj) is; az etető madarai nem élelmiszerhulladék-megsemmisítők, ne adjunk ételmaradékot.

Az etetés mellett itassunk is, több faj számára a téli ivó- és fürdőhely jelenti az igazi vonz­erőt. A költési időszakban, a fiókák kikelését követően ne etessük a madarakat, mert az a mageleséget megemészteni nem képes fiókák tömeges kínhalálát, funkcionális éhen pusztulását okozza.

Gondoskodjunk az odúkról is! A mesterséges odúk egyik legnagyobb előnye, hogy ezek a madarak nagyfokú alkalmazkodóképességének köszönhetően nemcsak fákon, hanem szinte bárhol kitehetők. Az új odúk telepítésének legjobb időszaka szeptembertől kezdődik. Ennek fő oka, hogy az odúkat a madarak nemcsak a költési, de a telelési időszakban is használják éjszakázásra. Természetesen odút kihelyezni soha nincs késő, akár nyár közepén is érdemes erre időt szánni, mert az énekesmadarak évente akár háromszor is költhetnek. Általános javaslat, hogy az odúk röpnyílása lehetőleg ne észak felé nézzen, mert azoknál nagyobb valószínűség van a beázásra, ami a hideg széllel együtt hátrányosan befolyásolja az odúk mikroklímáját, különösen télen, amikor a cinegék előszeretettel éjszakáznak akár csoportosan is ezekben.