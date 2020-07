Gondoljuk át a bőrönd tartalmát

Legtöbben a nyári vakáció idején kelnek útra pihenni a családdal. A nyaralás mindenképpen izgalmas, de talán még körültekintőbben kell felkészülni rá, ha nem saját autóval, hanem busszal vagy vonattal vágunk neki az útnak.

Annak tudatában csomagoljuk be a poggyászt, hogy strandolásra, hegyi túrákra vagy városnézésre készülünk, esetleg mindezeket kombinálva nyaralunk egy körutazáson.

Mindenképpen bőrbarát anyagú ruhadarabokat válogassunk össze. Lent, pamutot, tiszta selymet csomagoljunk be. Utóbbi könnyű, kis helyet foglal a bőröndben és nem gyűrődik. Melegben kellemes, hűvösben melegít. A farmer akkor praktikus igazán, ha sztreccs. A műszálas ruhákat inkább hagyjuk otthon. Jól variálható darabokat válasszunk, kényelmes viseleteket. Gondoljunk arra, hogy egy nadrágot, szoknyát többféle toppal, blúzzal, pólóval is felvehessünk majd. Ruhatárunk világos, de nem kényes darabjai lehetnek a favoritok. Ez fontos szempont, amikor útközben kell enni, inni. A sötét színek hűvösebb időben tehetnek jó szolgálatot. A bő lennadrágok, leggingsek kényelmesek. A leggingset lehetőleg combtőig érő felsővel viseljük.

Egy elegánsabb selyem­blúz, ruha és egy kardigán is jól jöhet, hiszen az utazás során váratlan helyzetek adódhatnak. Belecseppenünk egy helyi karneválba, vagy nem tervezett programként múzeumba, templomba szeretnénk menni. A templomokat sok helyen tilos fedetlen vállal, rövidnadrágban látogatni. Jó, ha van nálunk egy kendő vagy hosszú ruha, szoknya ilyen esetre. A rövidnadrág, sort amúgy is kor- és alkatfüggő, ügyeljünk erre. Felesleges egyes kiegészítőket vinni, például övet és magas sarkú cipőt, műanyag szandált. Természetesen nem ajánlott viszont otthon felejteni a fürdőruhát, strandpapucsot vagy gumicipőt. A lábbeli legyen kényelmes, de csinos. Jó, ha bőrből, textilből készül és nem szorít sehol.

A napvédő tej mellett egy széles karimájú szalmakalap is jó szolgálatot tesz, a napszemüveg pedig szinte elengedhetetlen. Az esőkabát szerencsésebb választás, mint az esernyő.

A táskát is körültekintően válasszuk meg. A nyaralás céljától függően vigyünk strandtáskát, egy nagyobb kézitáskát a napi szükségletekre és egy kicsit például esti sétához. Olyan táskát vigyünk, amelyik jól zárható, hogy megfelelőképpen el tudjuk tenni értékeinket. Pénztárcát, telefont, fényképezőgépet, videókamerát, okmányokat. A készülékek töltőit se felejtsük otthon, ahogy buszos út esetén egy zacskó és papír zsebkendő is legyen nálunk kéznél, rosszullét esetére. Fájdalom- és lázcsillapító, nedves törlőkendő is jól jöhet.

A sminkkel óvatosan bánjunk, napközben nem ajánlott még borús időben sem. Ha a programok olyanok, vigyünk hátizsákot, hogy szabad legyen a kezünk kapaszkodáshoz, fényképezéshez. A háti- vagy a kézitáskában legyen nálunk mindennap legalább egy kis üveg szénsavmentes víz, szinte életet menthet sok esetben.

Az úti okmányokat se felejtsük otthon, a biztosítási papírokat, fontosabb telefonszámokat. Térképet, útikönyvet, GPS-t.