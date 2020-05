Gond nélkül zajlanak a vizsgák

A pénteki emelt és középszintű írásbeli német érettségivel lezárult a vizsgaidőszak legtöbb diákot érintő szakasza. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrumban párhuzamosan már megkezdődtek a szakmai vizsgák is.

Dunaújváros

Hétfőn az írásbeli magyar nyelv és irodalom érettségivel közel 85 ezer tanulónak kezdődött meg a vizsgasorozat, amelynek legsűrűbb szakasza pénteken a német nyelv érettségijével zárult. Az elmúlt napok tapasztalatairól, valamint a már megkezdődött szakmai vizsgáról Pocsainé Varga Veronika, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (DSZC) főigazgatója beszélt lapunknak.

– A járványhelyzet miatt különleges keretek között kell lebonyolítani az idei érettségiket. Hogyan készült fel a DSZC hét intézménye?

– A centrum és az iskolák közös, együttműködő munkájának köszönhetően jól szervezett módon történt a vizsgák előkészítése, lebonyolítása.

A megfelelő számú terem fertőtlenítve áll a vizsgázók rendelkezésére, vizsga alatt is folyamatos a fertőtlenítés a folyosókon, közös használatú helyiségekben. Vizsgázóink számára saját gyártású, mosható/fertőtleníthető valamint eldobható szájmaszkokat és saját használatú kézfertőtlenítő szert is biztosítunk, a folyosókon elhelyezett közös használatú kézfertőtlenítőn túl. Kollégáinknak ezen védőfelszerelésen fe­lül védőkesztyűt is biztosítunk.

A tantestületek felkészítették a tanulókat a megváltozott körülményekre, külön eljárásrendet dolgoztak ki, a járvány­ügyi előírások maximális betartása érdekében. A vizsgára felkészítés digitális keretek között folyt az elmúlt hetekben.

– Hány diák tett/tesz vizsgát a napokban intézményeikben?

– Hét tagintézményünkben 15 osztály 421 diákja tesz érettségi vizsgát. Párhuzamosan megkezdődött a szakmai vizsgák lebonyolítása is, ahol több mint 600 tanulónk szerzi meg szakmai végzettségét.

– Hogyan reagáltak a megváltozott körülményekre a pedagógusok és a diákok a vizsgák alatt?

– Szeretném ezúton is köszönetemet kifejezni a kollégák és a diákok számára, hogy ebben a rendkívüli helyzetben példaértékű hozzáállással segítik a tanulmányokat lezáró vizsgák sikeres lebonyolítását. Nagy öröm számomra továbbá, hogy az intézményekben a kollégák szinte mindannyian személyesen részt vesznek a vizsgáztatásban. Büszke vagyok végzőseinkre is, mert fegyelmezett és felnőtt válaszokat adnak ebben a nem mindennapi helyzetben felmerülő kérdésekre. Felkészültünk az előttünk álló érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására. A vizsgák a hatályos járványügyi előírásoknak és az érettségi, valamint a szakmai vizsgáztatás szabályainak megfelelően zavartalanul folynak a DSZC intézményeiben.