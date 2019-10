Gárdonyi liget: első kapavágás

Ezúttal a Gárdonyi Géza Általános Iskolában ültettek fákat a gyerekek a 10 millió fa – Dunaújváros elnevezésű közösség felhívására tegnap délelőtt.

A szeptember óta működő 10 millió fa – Dunaújváros elnevezésű, a közösségi médiában szerveződött, 353 főt magában foglaló társulás a város területén található oktatási intézmények igazgatóit, intézményvezetőit is megkeresték a faültetési kezdeményezéssel, az együttműködés lehetőségével. A Dózsa György Általános Iskola és a Gárdonyi Géza Általános Iskola is csatlakozott a nemes célokhoz, és már bejelentkezett a Szabó Magda református iskola is.

Miután Szerecz Róbert, a Gárdonyi táncpedagógusa maga is tagja a csoportnak, viszonylag könnyen létrejött a megállapodás Bőle Évával, a 10 millió fa – Dunaújváros és környéke közösség vezetőjével, így az október elsejei első faültetés után pár héttel már össze is gyűlhettek a diákok az iskola udvarán, hogy elültessék azt a 16 darab kőris, juhar és nyírfát, amit egy magánszemély, Borsos Gábor ajánlott fel erre a célra. A gyors csatlakozás mögött természetesen ott van az a szellemiség is, aminek köszönhetően a Gárdonyi elnyerte és viselheti az Örökös öko-iskola elnevezést is, így a gyerekektől nem idegen az ilyen tevékenység. Most is minden évfolyam képviseltette magát az ültetésen.

Novemberben tartják a Gárdinyi hetet, amikor felavatják az elsősöket. Ekkor fát ültetnek majd, amelyeket örökbe fogadnak, gondoznak, és nyolcadikban a ballagáskor elbúcsúznak azoktól. Ha ezt minden esztendőben megismétlik, hamar létrejöhet a Gárdonyi liget, amelynek hűs árnyékában tarthatják majd az iskolai rendezvényeket.