Fontos tudnivalók a kesztyűk helyes használatáról

Egyre többen viselnek a maszk mellett kesztyűt is, ám ennek esetében sem mindegy, hogyan használjuk.

A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozásában nagy szerepe van az egyéni védekezésnek is – hangsúlyozzák minden alkalommal. Azt már egyre többek ismerik fel és veszik komolyan, hogy maszkot érdemes, sőt adott esetben (ha valaki tüneteket észlel magán, tehát például folyik az orra, tüsszög vagy köhög) kell is hordani. Ennek megvan a mikéntje, vagyis az a mód, amitől a maszk valóban védelmet nyújt, s nem csupán hamis biztonságérzetet ad – erről többször írtunk már lapunkban.

A kesztyű (főleg gumi, de vannak, akik textilt, sőt, bőrt hordanak) még nem került annyira előtérbe, pedig azt is sokakon látni már, például bevásárlás alkalmával. Egészségügyi szakemberek ajánlása szerint a legjobb, ha gumikesztyűt viselünk, s azt is csupán egyszer használjuk. Egyrészt azért, mert a felületén még egy darabig életképesek maradhatnak a kórokozók, másrészt azért, mert a kesztyűk szinte észrevétlenül károsodhatnak, apró szakadások keletkezhetnek rajtuk. Azt is jó tudni, hogy a kesztyű nem váltja ki a kézmosást, tehát mielőtt felvesszük, és miután levettük, akkor is fontos az alapos, bő szappanos kézmosás, a csuklót, alkart érintve.

Észben kell tartani, hogy vásárlás, egyéb ügyintézés közben se nyúljunk az arcunkhoz kesztyűs kézzel (hiszen ez olyan, mintha nem vettünk volna kesztyűt)! Ha mégis erre van szükség, akkor nagyon óvatosan, úgy, hogy a külső felületét nem érintjük (vagy előtte kézfertőtlenítőt használunk) vegyük le a védőeszközt, s a tiszta kezünkkel nyúljunk az archoz, fejhez. Ezután új kesztyűt érdemes fölvenni, miután megmostuk a kezünket.

A vírus egyébként ép bőrön át nem tud behatolni a szervezetbe, a felszarusodott felső bőrréteg nem engedi át.

A használt kesztyűket is érdemes otthon szelektíven gyűjteni, s úgy kidobni. Arra is fontos odafigyelni, hogy az új gumikesztyűt felvétel előtt ne hagyjuk sokáig állni, mert az az állagának nem tesz jót.

