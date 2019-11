Fogyasztóbarát lesz az otthonbiztosítás

Ismét eljött a lakásbiztosításunk megújításának az ideje, és elgondolkodtam, nem kellene- e változtatnom a szerződésemen, vagy akár biztosítót váltani. Úgy hallottam, lesznek minősített biztosítások is. Mit lehet erről tudni?

A lakásbiztosítások évenkénti megújításakor valóban érdemes átgondolni, megfelel-e még az igényeinknek az eddigi biztosításunk, vagy esetleg szükségünk lehet korábban nem kért kiegészítő biztosításokra is. Ha netán baj történik, az sem mindegy, mekkora összeget térít a biztosító, ezért érdemes átgondolni, hogy vajon ugyanannyit ér-e a házunk, lakásunk és az ingóságaink, amennyire eredetileg kötöttük. A biztosítók általában évről évre – többnyire az inflációt figyelembe véve – emelik az összeget, de az utóbbi évek ingatlanár-robbanását ezzel nem érhetik utol, mert csak a biztosított emelheti a tétet. Érdemes lehet újra felértékeltetni a vagyonunkat, mert bár nagyobb érték esetén biztosan emelkedni fog a biztosítási díj, de egy otthoni katasztrófa bekövetkeztekor is lesz miből újrakezdeni az életet.

Kérdéseivel fordulhat a jelenlegi biztosítójához, legjobb, ha az ügynökétől kér egy beszélgetést, akinek a segítségével annak idején szerződött. Ha más biztosítók ajánlatait is szeretné megismerni, az interneten könnyen találhat lakásbiztosításokat összehasonlító oldalakat. Arra azonban fontos figyelni, hogy ha új biztosítást köt, a régit le kell mondani, különben azt is fizetnie kell – a lakásbiztosítást jelenleg csak évente egyszer, az éves szerződési fordulónapon lehet felmondani.

Ezen is változtat – negyedévenkénti felmondást is lehetővé tesz – majd a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kialakított minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási rendszer, a minősítés elnyerésére 2020. január 10-től pályázhatnak a biztosítók. Kandrács Csaba, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke jelezte: az első fogyasztóbarát biztosítási termékek leghamarabb 2020 első negyedévétől lesznek elérhetők az ügyfelek számára, a fogyasztók eligazodását segítendő jövő év tavaszától az MNB összehasonlító weboldalt is indít a termékekről.

A fogyasztóbarát otthonbiztosítás címet azok a biztosítási termékek nyerhetik el, amelyek egy kötelező, a piacon megszokotthoz képest bővített biztosítási alapcsomagot tartalmaznak, de ezek mellé az ügyfelek további kiegészítő elemeket is választhatnak. Nagy Koppány, az MNB igazgatója kifejtette: a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításoknál az alapcsomagnak tartalmaznia kell a piacon szokásos valamennyi környezeti csapásra és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (például a tűz, vihar, villámcsapás okozta kár esetét), továbbá 5 olyan kockázatot, amelyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például a vízkár (az elfolyt víz is), a betöréses lopás, a rongálás vagy az üvegtörés. A jegybank feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfél bejelentése után a biztosítónak két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel. A kárszemlére ezután legkésőbb öt munkanappal sort kell keríteni, a kárkifizetést pedig a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő öt munkanapon belül el kell kezdeni. A kárrendezés során az ügyfél számára tételesen be kell mutatni, hogy a biztosító mi alapján határozta meg a kártérítés összegét. A kárkifizetés elutasítása vagy az alacsonyabb összegű kifizetés esetén a biztosítónak az ügyfél részére írásban tájékoztatást kell adnia.

(Forrás: MNB, MW)