Fogadjuk meg az egészséget!

Az idén többet sportolok! Leadok néhány kilót! Leszokom a dohányzásról! Nem véletlenül hangzanak ismerősen ezek a lelkes mondatok, hiszen az öt leggyakoribb újévi fogadalom közül három az egészségesebb életmód kialakítását célozza.

A változtatás azonban keveseknek sikerül egyik napról a másikra, az új szokások berögződése több hetes, több hónapos folyamat lehet. Ezért érdemes azt is szem előtt tartani, hogy soha sem késő megtenni az első lépést a szervezet működésének támogatása felé, de nem is szabad bűntudatot érezni egy-egy szelet születésnapi sütemény elfogyasztása után. A lényeg, hogy a végső célt ne veszítsük szem elől.

Sok kicsi sokra megy

Nem is szükséges feltétlenül hirtelen, drasztikus változtatásokat beiktatni az életünkbe a fogadalom teljesítésének érdekében. Sőt, ez kifejezetten káros is lehet a cél elérését tekintve, mert minél szélsőségesebb egy változtatás, annál nehezebben tartható fenn, ezért kiábrándulhat az ember az új céljából. Apránként, egy-egy kis lépés bevezetésével biztosabb eredmény érhető el hosszú távon.

Az első lépés lehet egy gyors önvizsgálat. Tegyük fel a kérdést magunknak: Jól érzem magam a bőrömben? Vannak panaszaim, fájdalmaim? Ér rendszeresen egészségkárosító hatás?

A válaszok lehet, hogy könnyen jönnek: Közismertek a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás vagy éppen a dohányzás káros hatásai. Ám érdemes tudni azt is, hogy rengeteg olyan vegyület kerül a szervezetünkbe észrevétlenül, ami felhalmozódhat, mérgezhet, vagy éppen hormonként viselkedhet és okozhat galibát. Sokféleképpen érintkezhetünk ezekkel az anyagokkal úgy, hogy nagy részükről nem is tudunk. Belélegezzük a közúti közlekedés égéstermékeit, a háztartási vegyszerek levegőbe kerülő részecskéit, de a bőrünkkel érintkező tisztálkodási és kozmetikai szerek egyes összetevői, néhány élelmiszeripari adalék, növényvédő szerek, vagy éppen a gyógyszerek bomlástermékeit tartalmazó ivóvíz is kihathat a szervezetük működésére, így az egészségünkre.

A méregtelenítés oroszlánrészét a máj végzi

Hálás működés a támogatás fejében

Ezekkel a vegyületekkel ideális esetben megbirkózik a szervezet, de ehhez az egészséges életmód mellett érdemes bevetni olyan gyógynövény alapú készítményeket is, amelyek támogatják az egyes szerveinket a tisztító, méregtelenítő, lebontó és szintetizáló folyamatok elvégzésében. A méregtelenítés oroszlánrészét a máj végzi, az anyagcsereközpont az egyik legfontosabb védekezésért és kiválasztásért felelős szerv. Megszűri, eltávolítja a vérből a fent említett vegyi anyagokat. Aki támogatni szeretné a szervezet vegyi központját, articsókából, illetve csalánból készült főzetet iszogathat. Az utóbbi, közismert növény a májéhoz hasonló feladatot ellátó vesének is kedvez. A vértisztító szerv­pár működésének segítéséhez ihatunk édesköményteát, amely vizelethajtó hatása mellett vitaminokban és ásványi sókban is gazdag. A vese meghálálja a pitypang, a bojtorján, a gyömbér és a bogáncs főzetének fogyasztását is.

Gyógynövényekkel az immunrendszerért

Az elmúlt évben új fajta egészségügyi kihívással szembesült a világ, és várhatóan 2021 nagy részében is velünk marad az új típusú koronavírus. A járvány számos ember életét követelte, ugyanakkor sokan úgy estek át a fertőzésen, hogy a betegségnek csak enyhe, netán semmilyen tüneteit nem mutatták. Rengeteg tényezőtől függ az, hogy hogyan működik az immunrendszer, ezért a koronavírus okozta megbetegedést elsősorban továbbra is a nagyobb rendezvények, tömegek elkerülésével lehet megelőzni.

De ha mégsem tudjuk elkerülni az összejöveteleket, az immunrendszert támogató készítményeket érdemes fogyasztani. A bíbor kasvirágból magas polifenol-tartalma, a csipkebogyóból C-vitamin tartalma miatt készíthetünk teát, amit akár az összejövetelen fogyaszthatunk. Kedvelt főzet a ginzeng is, amely támogatja a szervezet védekezőképességét.