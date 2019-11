Finom falatokkal várták a véradókat

A Magyar Vöröskereszt kulcsi alapszervezete véradást rendezett a kulcsi faluházban november 7-én. Kaiserné Gödöny Erzsébet, a szervezet kulcsi elnöke elmondta, 48 véradó volt, köztük három első alkalommal a vérével életet mentő hétköznapi hőst is köszönthettek.

A véradás előtt enni és inni is kötelező, utána az 5-10 perces pihenőt követően legalább fél liter folyadékot kell elfogyasztani. A kulcsi véradókat most is házias, különleges ízekkel látták vendégül: almás sütemény, köleskrémes kenyér szerepelt a kínálatban. Feth Katalin, a vöröskereszt területi szervezetének titkára kifejtette: a kulcsiaknak szívügye a véradás. Személyesen is megköszönte a színvonalas szervezést, a vér­adók fáradozását.