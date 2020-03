Finom, és a hagymát kedvelők imádják

A hagymakedvelők körében már hazánkban is egyre népszerűbb a medvehagyma, de ajánlható mindenki figyelmébe gyógyhatása és csinos megjelenése miatt egyaránt.

Antibakteriális, vérnyomás és vércukorcsökkentő hatású növény, kicsit a fokhagymához hasonlító íze van, remekül alkalmazható saláta készítéshez, főzeléknek egyaránt. Korai virágzása miatt a méhek is kedvelik, a medvehagymaméz különleges és a növényre jellemző gyógyhatású. A legjobban a kert árnyékosabb részében fogja érezni magát. Szépen mutat akár gyümölcsfák alá telepítve, még a diófa tövébe költöztetni is kiváló ötlet, mert nincs negatív hatással rá a diófalevél, csak kicsit később virágzik. A most kapható tövek majd szépen elbokrosodnak. Elültetve dekoratív részei lehetnek a nem kifejezetten konyhakerti udvar részeinek is, mert a gyöngyvirágra emlékeztő szépségűek, mind a virágzatuk, mind a szép széles élénkzöld levélzetük miatt. Összekeverésétől azonban óvakodjunk, mert a gyöngyvirág mérgező.