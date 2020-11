Finom csemege a birsalmasajt, a karácsony dísze is lehet

Nagyanyáink a szekrény tetején tárolták a birsalmát, és elképesztően finom aroma borította be emiatt a lakást. A birsalmából sajtot, kompótot, salátát készítettek. Szerencsére ma is egyre népszerűbb a birs, sokan nosztalgiából foglalkoznak vele.

Azt mondják a vidéki emberek, ahol a szőlő megterem, ott a birs is jól érzi magát. Tolna megyében van szőlőültetvény bőven, ennek ellenére birsből csupán egy-egy fát ültetnek az emberek a kertjükben.

– A nagymamám így ősz tájékán mindig készített birsalmasajtot és -lekvárt – mondta a szekszárdi Simon Éva. – Pár évvel ezelőtt arra kértem a férjemet, aki kertész, vásároljunk mi is pár birsfát a kertünkbe. Így is történt, a fáink – nyolc is van belőlük – most négyévesek, és mindegyik tele van gyümölccsel. Mi az ültetést követően minden év tavaszán megtrágyáztuk a fák környékét, bizonyára azért lettek ilyen szépek a fáink. Most, hogy nagymama lettem, örömmel készítettem el az idén karácsonyra a birsalmasajtot – meséli Éva. Nem nagy munka, nem kell tartani tőle, és csodás az eredménye.

A birsalma és birskörte világos húsa nyersen általában kevésbé élvezhető, megfőzve vagy megsütve azonban nagyon finom. A birs olajos héja nagyon vastag, viszont fantasztikus illata van. Hűvös helyen hónapokig eláll. Nagyanyáink régen a szekrény tetején tartották lakásillatosító gyanánt.

A négy-hat méteresre növő fa rózsaszínes virágait májusban és júniusban hozza, levelei sötétzöldek. A gyümölcs szeptemberben, októberben érik, de egyes fajokat novemberben, decemberben szüretelnek. A világon mintegy kétszáz faj ismert. Hazánkban legismertebb a Bereczki, a Leskováci és a Konstantinápolyi birs.

Az almával és körtével megegyező a szénhidráttartalma, viszont C-vitaminban gazdagabb. Pektint és csersavat is bőven tartalmaz. A pektin a héjában és a magházában található, ettől keményedik meg a birs­almasajt, tehát ha ezt szeretnénk készíteni, ne hámozzuk, mondta Simon Éva.

A birsnek számos kiváló élettani hatása van. Pektintartalmának köszönhetően leköti a méreganyagokat. Ízületi fájdalmakban szenvedők egyenek mindennap birset. Nyákoldó, nyugtató hatású a gyümölcs levéből készült főzet. Emésztési problémák esetén is jól használható. Don Qui­jote Sancho Panza gyomor­rontását is birssel javasolta gyógyítani. A termékenységi szimbólum, a görög mitológiában is szerepel.