Figyeljünk még jobban a kertbéli rózsáinkra!

Bár némiképp enyhült az esősebbre forduló időjárás miatt a levéltetvek inváziója, de ha beáll a napos idő, akkor várható a második hullám.

Míg korábban – ha a biomegoldások nem használtak – javasoltuk a megfelelő permetezőszerek használatát, ezt most már csak nagyon óvatosan használjuk! A kontaktszerekkel is csínján kell már bánni, a felszívódóak azonban mindenképpen egy alapos átgondolást igényelnek, hiszen ezeknél – még ha a csomagolás kevesebbet is ír – 21 nap egészségügyi élelmezési idővel érdemes számolni. Vagyis csak akkor használjuk őket, ha a zöldségünk, gyümölcsünk nem fogja 21 napon belül beérlelni a termését, ugyanis ellenkező esetben nem túl szerencsés elfogyasztani!

Figyeljünk arra, hogy a gyomok ne tudjanak felmagzani, írja a boon.hu. Az eldugottabb helyeken észre sem vesszük adott esetben, hogy magot érlelnek, amit aztán könnyen szórnak szét, akár az egész kertben, ha szelesebb az idő. Azután pedig nem győzünk gyomlálni. Ami egyébként szintén feladat, ebben az ingadozó időjárásban a gyomok prímán fejlődnek és szaporodnak.

Jöhet a másodvetés

A letermett, kitisztított, megmozgatott ágyásokba mehet a másodvetés. Másodvetésre ültethetők: csemegekukorica, cékla, bab, uborka, hónapos, nyári, téli retek, kései káposztafélék, sárgarépa, petrezselyem, fejes saláta, nyári termesztésű spenót, spárgatök, cukkini.

Figyeljünk a rózsákra! Mostanra minden rózsa virágzik – ha mégsem, akkor az már magában valamilyen bajt jelent. Viszont a betegségek is megjelentek, réztartalmú szerekkel tudunk védekezni. A kitörő vadhajtásokat pedig mihamarabb vágjuk ki, mert csak felesleges energiákat von el a növénytől.

(A borítóképen: Betegségek tucatjai veszélyeztetik a rózsákat)