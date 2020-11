Férfiaknak is jól jön néha a kozmetikázás

Szokatlan dolog, ha egy férfi az arcbőrének öregedésével foglalkozik, legtöbbjük még ma is tabuként kezeli a bőrápolást. Már az is ritkaságszámba megy, ha valaki a legegyszerűbb, arcápolásra szánt kozmetikumokat rendszeresen használja. A nőket főleg szépségük ápolása foglalkoztatja, a férfiak pedig elsősorban a testi erő, fiatalosság, lendületesség megőrzésére törekednek.

Megkérdeztük Polákovicsné Pálinkás Márta rácalmási kozmetikus mestert, hogy a férfiak bőrük tekintetében mennyivel mondhatják magukat szerencsésebbnek a nőknél.

– Azt mindenképpen tudni kell, hogy a férfibőr nem egy önálló bőrtípus, viszont a szerkezete a hormonális különbözősége miatt eltér a nőkétől, mivel az androgén hormonok hatására fokozottabb a faggyú- illetve a verejtékmirigyek működése, és a szaruréteg is vastagabb. Ez részben fokozottabb védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben, de egyben a bőrlégzést is gátolja, ami elősegíti az acné kialakulását is.

– Mik azok a káros hatások, amik befolyásolhatják a bőr állapotát?

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás, az éjszakázás, az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a stressz, a por, a túlzott UV-sugárzás nyomot hagy a bőrön is. Genetikai előnyüket így könnyen elveszíthetik.

– Mire figyeljenek a férfiak, amikor bőrápolásra szánják magukat?

– A drogériák polcai roskadoznak a kozmetikai termékektől, amik között ma már bőséggel találni a férfiak számára is készítményeket. Én mindenképpen azt tanácsolom, hogy keressenek fel szakembert (ez lehet akár a feleség, barátnő kozmetikusa is), aki alapos diagnosztika után speciálisan, professzionális termékekkel kezeli a bőrt, és az otthoni ápolásra is megfelelő tanácsot nyújt.

– Mit tapasztal, férfivendégeit mennyire foglalkoztatják az öregedés bőrükön látható jelei?

– A mai világban minden embert foglalkoztat az öregedés. A nőknél a változókor alatt és után a bőr látványos változásokon megy át, a férfiaknál ez nem annyira szembetűnő, mert a kollagén és elasztikus rostok tömöttebbek, a szövetek jobban tartják a vizet. A kialakult barázdák bár később jelennek meg, de mélyebbek.

– Mostanában újra divat a borosta, illetve a szakáll különféle változatai. Ez esetben miből áll az arcápolás?

– A fiatalok körében egyre népszerűbb szakáll ápolását az erre hivatott barber shopok kiválóan ellátják. Közvetlenül kozmetikai kezelést megelőzően nem tanácsos a borotválkozás, a szakáll a mi szakmánkban gátló tényező, masszírozni, pakolást feltenni nem tudunk, de egy szemkörnyék-ápolást igénybe tud venni a vendég. A szemkörnyék persze náluk is a legérzékenyebb, ugyanúgy, mint a nőknél.

– Mit tanácsol azoknak a férfiaknak, akik idegenkednek a kozmetikától?

– A legelső kozmetikai élmény, amikor a kamasz gyereket a szülő hozza el kezelésre. Ezt nem sorolnám a legkellemesebbek közé, mert ők nagyon érzékenyek. Empátiát, figyelmet igényelnek a szakembertől. Meghatározó az első élmény, de a helyes bőrápolásra meg lehet őket tanítani. Ma már van egy generáció, amelynek ez nem tabu, de az sem mindegy, hogy városban vagy vidéken él, milyen munkakörben dolgozik. Vannak férfiak, akik rájárnak a feleségük szépítőszereire, és olyanok is, akik nyíltan vállalják, hogy időről időre kérnek egy kozmetikai kezelést. A korszerű készítmények ma már minden igényt kielégítenek, könnyen felszívódnak, kellemes illatúak, hatásosak, egy jó masszázs stresszoldó, pihentető. Ma már minden lehetőség adott a férfiak számára is.

– Milyen kezeléseket javasol számukra?

– Sokan érzik fontosnak, hogy megfeleljenek a külvilág elvárásainak, így előtérbe kerültek az öregedést gátló, illetve lassító, úgynevezett anti-aging kezelések. Léteznek a bőrcsiszolásnak különböző fajtái, amivel előkészítik a bőrt a hatóanyagok felszívódására, majd attól függően mennyire tartós hatást szeretnénk elérni, alkalmazhatunk elektrokozmetikai kezeléseket az ulrahangtól a mezoterápián át a soft leserig. A kozmetika határain belül én coolifting kezelést végzek, ami hyaluron nanoemulzió bejuttatása a bőrbe, intenzív CO2 áramlással alacsony hőmérsékleten, ami azonnali lifting hatást vált ki, és csökkenti a barázdákat. Igénybe vehetnek gyümölcssavas vagy gyógynövényes hámlasztást a pigmentfoltok halványítására, hegek kezelésére. Ha valaki komolyabb beavatkozást szeretne, az felkereshet egy esztétikai beavatkozásokat végző bőrgyógyászt vagy plasztikai sebészt. Bőrünk az első védelmi vonalunk a környezetünkkel szemben, vigyáznunk kell rá!